القسام تعلن قتل وإصابة جنود للاحتلال وتنشر “فيديو” لاستهداف قواته في تل السلطان (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) مقطع “فيديو” لعدد من عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي تل السلطان، غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ويظهر في المقطع، الذي نشرته كتائب القسام مساء الأربعاء، استهداف ناقلتي جند مدرعتين من طراز “نمر”، واستهداف مزدوج لمبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعد رصدهم لأيام عدة.

وقالت كتائب القسام إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخانية للتغطية على إخلاء قتلاه وجرحاه.

كما تضمن مقطع “الفيديو” لقطات لقصف قوات الاحتلال المتمركزة في حي السلطان بقذائف الهاون من أعيرة مختلفة.

ونشرت كتائب القسام أيضًا مقطعًا لمسيّرة خاصة بقوات الاحتلال استولت عليها “خلال قيامها بمهام استخبارية شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع”.

وأعلنت كتائب القسام استهداف دبابة من نوع (ميركفاه) بقذيفة (الياسين 105)، شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أعلنت القسام أيضًا تفجير عين نفق تم تفخيخها مسبقًا بعبوة في قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح غرب منطقة “الحاووزين” غرب مدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع.