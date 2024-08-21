اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال مدرسة صلاح الدين غربي غزة (فيديو)

قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن 3 أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب أكثر من 15 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة صلاح الدين، غربي مدينة غزة، التابعة لوكالة “الأونروا”، والتي تحولت إلى مأوى للنازحين من أحياء المدينة.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر وصول الشهداء والمصابين إلى مستشفى المعمداني جراء القصف، الذي تم اليوم الأربعاء.

كما وثقت لقطات خاصة للجزيرة مباشر اللحظات الأولى لقصف قوات الاحتلال المدرسة مرة ثانية، وتصاعد أعمدة الدخان نتيجة الاستهداف.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قصف الاحتلال لمدرسة صلاح الدين هو “إمعانٌ في حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وتأكيد على نهج حكومة المتطرفين الصهاينة الإرهابي في تعمدها استهداف المدنيين العزل في مراكز الإيواء والنزوح”.

وجددت الحركة في بيان مساء الأربعاء، مطالبتها “المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته للتحرك بقوة لوضع حد لإرهاب الدولة الذي يمارسه جيش الاحتلال الإرهابي ضد شعبنا على مدار أكثر من عشرة أشهر، ووقف العدوان الهمجي على قطاع غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم الفاشية”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ما لا يقل عن 25 مواطنا استشهدوا في سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل ومدرسة وخيام تؤوي نازحين وسط وجنوب قطاع غزة، عصر اليوم الأربعاء.