سرايا القدس تنشر “فيديو” لمسيّرة إسرائيلية استولت عليها في الضفة الغربية (شاهد)

نشرت سرايا القدس-كتيبة طوباس، اليوم الأربعاء، مشاهد قالت إنها لإسقاط مسيّرة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان، “أسقط مقاتلونا في الضفة الغربية (كتيبة طوباس) خلال معركة طوفان الأقصى طائرة مسيّرة من نوع درون تابعة لقوات العدو”.

وأضافت أن السيطرة على المسيّرة جاء أثناء تصديهم للقوات الإسرائيلية المقتحمة لبلدة عقابا ومحاصرة أحد المنازل، مشيرة إلى أنه قد تم إخفاء باقي التفاصيل “لدواعٍ أمنية”.

واختتمت سرايا القدس البيان، بأن مقاتليها مستمرون في التصدي لقوات الاحتلال، وأن سلاحهم “مشرع في كل الساحات”.

وتعدّ السيطرة على معدات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، من الأحداث القليلة والصعبة، نظرًا لقلة عتاد عناصر المقاومة وإمكانياتهم، والوجود الكثيف لقوات الاحتلال على مدى عقود.