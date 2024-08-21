شهداء الأقصى تنشر مشاهد من الاشتباكات مع قوات الاحتلال في نابلس (فيديو)

قالت “كتائب شهداء الأقصى- نابلس” إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم بلاطة من محاور عدة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

كما نشرت كتائب شهداء الأقصى، الأربعاء، مشاهد من الاشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت للبلدة القديمة في مدينة نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت شابًا خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، مساء الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الهلال الأحمر أن الشاب، 30 عامًا، أصيب بشظايا الرصاص الحي في اليد، مشيرة إلى أنه تم علاجه ميدانيًا.

كما نقلت عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي “اقتحمت المدينة من منطقة جبل الطور، وداهمت عدة أحياء بالبلدة القديمة في المدينة، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع”.

وفي مخيم بلاطة، شرقي نابلس، أصيب 3 أشخاص، بينهم طفل (16 عامًا)، بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

ونقلت (وفا) عن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطفل أصيب بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب شخص بشظايا رصاص حي في الرقبة، وأصيب ثالث بشظايا في اليد، موضحة أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى للعلاج.

وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم والمنطقة الشرقية لمدينة نابلس مساء اليوم الأربعاء، وتمركزت عند المدخل الشمالي للمخيم الشمالي، ومفترق الغاوي، ودوار الحسبة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، كما سمع دوي انفجارات.

وفي بيان مساء الأربعاء، أعلنت “سرايا القدس“، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استشهاد “القائد: جمال أحمد عبد الرحمن سعودي (21 عامًا) أحد قادة سرايا القدس كتيبة نابلس مجموعات بلاطة”، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في غارة من قبل مسيّرة للاحتلال قبل أيام.

وأسفرت الغارة، في 15 أغسطس/آب الجاري، عن استشهاد شخصين وإصابة 7 آخرين، من بينهم جمال السعودي، الذي نُقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

📸 استشهاد المطارد جمال السعودي من مخيم بلاطة في نابلس متأثراً بإصابته جراء عدوان الاحتلال على المخيم قبل نحو أسبوع. pic.twitter.com/3EgAkkdpc8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 21, 2024

وتصاعدت هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال ضد المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت الهجمات في الضفة الغربية المحتلة عن استشهاد أكثر من 600 شخص، بينهم 147 طفلًا، وإصابة أكثر من 5400 آخرين.