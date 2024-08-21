مسؤول سوداني بارز يتهم بلينكن بـ”الغطرسة” عند حديثه مع البرهان

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار إن الطريقة التي تحدث بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان بها “نوع من الغطرسة أو أنه لا يعرف السودان”.

وقال عقار إن مجلس السيادة لم يرفض المفاوضات، لكنه طالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في منبر جدة، مضيفا أن تعدد منابر التفاوض لن يفضي إلى حل للأزمة في البلاد.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أنه لا يوجد أي تفاوض سري مع قوات الدعم السريع، كما شدد على عدم قبول استمرارها في المستقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الخميس الماضي، إن الوزير بلينكن تحدث مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان.

وأضافت أن بلينكن أكد للبرهان، خلال الاتصال الهاتفي، ضرورة المشاركة في محادثات جنيف لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وفي 14 من أغسطس/آب الجاري، بدأت “محادثات جنيف بشأن السودان” في سويسرا بحضور ممثلين عن قوات الدعم السريع، وغياب ممثلين عن الجيش السوداني الذي رفض المشاركة فيها.

وتجري المحادثات برعاية الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.