أبرز عمليات المقاومة ضد الاحتلال في غزة والضفة في اليوم الـ321 من الحرب (فيديو)

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، الخميس، في اليوم الـ321 من بدء الحرب على غزة عن سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة.

على الجانب المقابل، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل الجندي أوري أشكنازي من الكتيبة 46، وذلك نتيجة استهداف دبابته بصاروخ صباح الخميس في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.

סמל אורי אשכנזי נחמיה, לוחם שריון בן 19 מאשקלון, נפל בקרב בדרום הרצועה. יהי זכרו ברוך pic.twitter.com/W1S7KBlvE3 — גלצ (@GLZRadio) August 22, 2024

ويُتهم جيش الاحتلال بعدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية لقتلاه وجرحاه، وهو ما تطرقت له صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس”، الإسرائيليتان، إذ كشفتا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن فجوة كبيرة بين أعداد الجنود والضباط الذين وفدوا إلى المستشفيات وبين ما يعلن عنه الجيش.

كتائب القسام

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، إن مقاتليها فجروا عين نفق فخخته مسبقًا بعبوة في قوة إسرائيلية في منطقة “عبلة” غرب مدينة حمد شمال مدينة خان يونس، وأكدت القسام أن المقاتلين عادوا بسلام من خطوط القتال.

وفي الموقع نفسه، أعلنت القسام عن استهداف دبابتين من نوع “ميركافاه” بقذيفتي “الياسين 105″، مشيرة إلى أن عملية استهداف الدبابتين تمت عصر الأربعاء.

كما أعلنت القسام، استهداف مركز قيادة وتحشد لجيش الاحتلال في محور نتساريم بطائرة “زواري” انتحارية.

كتائب شهداء الأقصى

نشرت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة (فتح)، 3 مشاهد من التصدي لقوات الاحتلال في غزة وفي الضفة الغربية.

من غزة، نشرت شهداء الأقصى مشاهد قالت إنها لاستهداف مقاتليها مقر القيادة التابع لجيش الاحتلال في محور “نتساريم” بصاروخين من نوع (107)، وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت الكتائب خوض مقاتليها “اشتباكات ضارية” مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم، صباح الخميس، مشيرة إلى أن مقاتليها استخدموا الرشاشات وفجروا عددًا من العبوات التفجيرية المعدة مسبقًا بجنود الاحتلال وآلياته، وأكدت وقوع إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

ونشرت الكتائب مشاهد توثق تصدي مقاتليها للقوات المقتحمة للمخيم.

وفي طولكرم أيضًا، عرضت شهداء الأقصى، قالت إنها لاستهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “D9”.

سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، عن استهداف مقاتليها مقر قيادة لجيش الاحتلال في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كتائب المجاهدين

من جانبها، نشرت كتائب المجاهدين، التابعة لحركة المجاهدين، مشاهد قالت إنها لقصف تجمعات لقوات الاحتلال في دير البلح، بقذائف الهاون، مشيرة إلى أنها نفذت العملية بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى

من ناحيتها، نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- بالاشتراك مع كتائب الأنصار -التابعة لحركة الأحرار الفلسطينية-، مشاهد قالت إنها لقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال في محور “نتساريم” شمالي المحافظة الوسطى، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وبإعلان جيش الاحتلال عن مقتل الجندي أوري أشكنازي، فإن عدد القتلى المعلن في صفوف جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يرتفع إلى 695 حسب المعطيات الإسرائيلية الرسمية.