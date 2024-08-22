استشهاد 3 فلسطينيين بقصف مسيّرة إسرائيلية لمنزل في طولكرم بالضفة الغربية (فيديو)

استشهد 3 شبان فلسطينيين اليوم الخميس، بقصف طائرة مسيّرة إسرائيلية لمنزل في مخيم طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ارتفاع عدد الشهداء في مخيم طولكرم جراء قصف منزل من طائرة مسيّرة إسرائيلية إلى 3.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، عملية عسكرية واسعة في مخيم طولكرم أدت إلى دمار واسع في البنية التحتية، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين.

والشهداء هم عماد تيسير شريم (34 عاما)، ومعاوية الحج أحمد، ووسيم عنبر (وكلاهما يبلغان 30 عاما)، متأثرين بإصاباتهم الخطيرة جراء قصف الاحتلال أحد المنازل في المخيم.

دمار واسع

وجرفت آليات الاحتلال منذ الساعة الواحدة فجرا البنية التحتية في شوارع المخيم، وتعمدت تخريب الممتلكات العامة والخاصة من منازل ومحلات تجارية على طول شارع الخدمات وسط المخيم.

كما دفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها إلى المخيم الذي فرضت عليه حصارا مشددا، وسط سماع أصوات انفجارات وأعيرة نارية، تزامنا مع إطلاق القنابل الضوئية، وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

وأعلنت فصائل من المقاومة الفلسطينية، بينها كتائب القسام (حماس) وكتيبة طولكرم (الجهاد الإسلامي) وكتائب شهداء الأقصى (فتح)، في بيانات منفصلة، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، محققين إصابات مباشرة.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واستشهد ما لا يقل عن 640 فلسطينيا وأصيب 5400، كما اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 10000 فلسطيني.