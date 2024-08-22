بنغلاديش تلغي جوازات سفر دبلوماسية للشيخة حسينة وأعضاء حكومتها

قررت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية لرئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد ومسؤولي حكومتها.

ونقلت صحيفة “دكا تريبيون” المحلية عن مسؤولين بوزارة الداخلية أن قرار إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية صدر بحق الشيخة حسينة واجد ووزراء حكومتها وأعضاء البرلمان السابقين.

وأكد المسؤولون أن القرار الرسمي سيصدر قريبًا بشأن جواز سفر الشيخة حسينة التي غادرت البلاد أوائل أغسطس/آب الجاري على وقع احتجاجات شعبية.

واندلعت الاحتجاجات على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/حزيران العمل بنظام المحاصّة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان.

وأواخر يوليو/تموز الماضي انتهت الاحتجاجات مع إصدار المحكمة العليا أمرا بتخفيض نسب الحصص.

وتجددت الاحتجاجات في 5 أغسطس/آب بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحه الطلابي، اللذين حملتهما مسؤولية أعمال عنف شهدتها الاحتجاجات السابقة.

وخرج المحتجون هذه المرة للمطالبة بالعدالة لمئات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الاحتجاجات.

وفي 5 أغسطس غادرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد بنغلاديش متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، ودهم المحتجون مقرها الرسمي.

ولاحقا، أعلن قائد الجيش وقر الزمان، الذي التقى بممثلي الأحزاب السياسية، أن الشيخة حسينة استقالت وسيتم تشكيل حكومة انتقالية، وهو ما حصل بالفعل بعد تأدية محمد يونس، اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضوا.