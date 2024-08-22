حريق في مستوطنة إسرائيلية جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان

اندلع حريق اليوم الخميس، في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل، اليوم الخميس، إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وعقب دوي صفارات الإنذار، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، مضيفة أن حريقا اندلع في منطقة حرجية بالقرب من مدرسة نتيجة سقوط الصاروخ، وتوجد فرق إطفاء بالمنطقة.

ترجمة الجرمق| مصادر عبرية: سقوط صاروخ من جنوب لبنان قرب مدرسة في "كريات شمونة". pic.twitter.com/gIMOc9DPWc — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) August 22, 2024

هجوم بمسيرات

من جانبه، قال حزب الله في بيان عبر قناته على تليغرام، إنه “شن هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة وأصابت أهدافها بدقة”.‏

وأضاف أن الهجوم جاء رداً على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه “استهدف التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام بمسيرة انقضاضية أصابت هدفها بشكل مباشر”.‏

وكان الحزب قد قال في وقت سابق اليوم إن عناصره “استهدفوا ثكنة برانيت الإسرائيلية بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة”.

سقوط صواريخ في كريات شمونه 💥🚀

صاروخ بمحيط مدرسة وصاروخ على مبنى سكني pic.twitter.com/bdEwBTWr7d — Kareeem (@krm24cy) August 22, 2024

إطلاق 60 صاروخا

يأتي ذلك غداة أحد أكثر الأيام كثافة بالهجمات من جانب حزب الله، إذ رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إطلاق 60 صاروخا من لبنان.

وجاءت هذه الصواريخ ردا على سلسلة غارات جوية إسرائيلية بالعمق اللبناني طالت منطقة البقاع شرقي البلاد، وأسفرت عن شهيد و19 جريحا، وفق بيانات لحزب الله.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق الخميس، مهاجمة أهداف لحزب الله في أكثر من 10 مناطق مختلفة جنوب لبنان خلال ساعات الليل بينها مخازن أسلحة، ومبانٍ عسكرية، ومنصة إطلاق صواريخ، ووصف الهجوم بأنه واسع النطاق.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن إسرائيل كثَّفت غاراتها، اليوم الخميس، على قرى وبلدات الجنوب عامةً، وقضاء مرجعيون خاصة الذي شهد ليلا صعبا حافلا بالغارات الجوية الإسرائيلية وفق تأكيدها.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق، أسفر عن سقوط المئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.