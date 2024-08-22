“شهداء الأقصى” تنشر لقطات لاشتباكات مقاتليها مع الاحتلال في طولكرم (فيديو)

نشرت كتائب “شهداء الأقصى”، مشاهد من اشتباكات مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكتائب، في بيان، إن المشاهد لاشتباكات مقاتليها، فجر اليوم الخميس، أثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم طولكرم.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، التصدي لقوات الاحتلال التي تقتحم المدن والبلدات بكثافة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتوسعت المقاومة في استخدام العبوات التفجيرية وإسقاط المسيرات الإسرائيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر الخميس، مخيم طولكرم، كما شنت غارات جوية على المخيم، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، كما خلفت دمارًا كبيرًا في الشوارع والبنية التحتية وممتلكات السكان.

وجرفت آليات الاحتلال البنية التحتية في شوارع المخيم، وفي حارات الحمام، والمدارس، وقاقون، والمقاطعة، والمربعة، والعكاشة، والشهداء وتعمدت تخريب الممتلكات العامة والخاصة من منازل ومحلات تجارية على طول شارع الخدمات وسط المخيم، وهدمت سور العيادة الصحية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وسور ومحيط قاعة العودة في حارة المدارس.