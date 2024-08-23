بأبيات من قصيدة “قف شامخا”.. مقاتل قسامي يطلق طائرة “زواري” الانتحارية تجاه قوات الاحتلال بنتساريم (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إطلاق طائرة “زواري” الانتحارية تجاه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور “نتساريم”.

وبثت “القسام” في تدوينة لها، اليوم الجمعة، عبر منصة “تلغرام” مشاهد لما قالت إنها: “استهداف مركز قيادة وسيطرة وتحشدات للعدو في محور نتساريم بطائرة زواري انتحارية”.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي “القسام”، وهو يقوم بإطلاق الطائرة اتجاه قوات الاحتلال في محور “نتساريم” بـقطاع غزة.

وأثناء إطلاق الطائرة، يُسمع في الخلفية صوت أحد مقاتلي القسام وهو ينشد أحد أبيات قصيدة “قف شامخًا” للشاعر غازي الجمل، قائلًا: “سطر على هام الزمان بأننا، أهل الكرامة والأعز قبيلا، فليحرقوا كل النخيل بساحنا، سنطلّ من فوق النخيل نخيلا، فليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن فاسمع التهليلا”.

من هو الشهيد الزواري؟

ومنذ تنفيذ كتائب القسام عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما تبعها من حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، عاد اسم مهندس الطيران التونسي محمد الزواري إلى الواجهة.

والزواري مهندس طيران تونسي كان في الـ49 من عمره عندما اغتيل في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، أمام منزله في مدينة صفاقس جنوب تونس.

وعند اغتياله، أكدت حركة “حماس” في بيان آنذاك، انتماء الزواري لجناحها العسكري “كتائب القسام”، وإشرافه على مشروع تطوير طائرات دون طيار أطلق عليها اسم “أبابيل1”.

واتهمت “حماس” جهاز الموساد الإسرائيلي باغتيال الزواري، وكان الزواري تلقى 20 طلقة نارية مباشرة، بينما كان يعمل وقتها على الإعداد لمشروع الدكتوراه، والمتمثل في إنشاء غواصة تعمل بالتحكم عن بعد.

وبعد نحو 7 سنوات على استشهاده، أعادت “القسام” تخليد ذكراه بإعلانها دخول مسيّرة “الزواري” الانتحارية الخدمة، واستخدامها في عملية “طوفان الأقصى”.