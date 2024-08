بعد أوامر الإخلاء.. شاطئ دير البلح في غزة يتحول إلى مأوى أخير للنازحين (فيديو)

تحول شاطئ غربي مدينة دير البلح جنوب قطاع غزة، إلى مأوى للنازحين، وذلك إثر نزوح المئات من العائلات بعد أوامر الاحتلال بالإخلاء باتجاه المناطق التي وصفها بـ “الآمنة”.

ونشر المصور الصحفي، صابر نور الدين، الخميس، مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام يظهر فيه النازحون وهم ينصبون خيامهم بالقرب من شاطئ البحر غرب دير البلح.

والأربعاء، أمر جيش الاحتلال السكان في عدد من بلدات دير البلح المكتظة بمئات الآلاف من النازحين، بإخلائها استعداداً لمهاجمتها.

واضطر آلاف الفلسطينيين إلى النزوح من أماكنهم مشيا على الأقدام، حاملين على ظهورهم حقائب صغيرة وبعض الأمتعة الأساسية مثل الأغطية والفراش وقليل من الأطعمة، فيما لجأ بعضهم لشاطئ المدينة، واعتبروه الملاذ الآمن الأخير لهم.

في سياق متصل، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الخميس، إن ما يقرب من 90٪ من سكان قطاع غزة، نزحوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي منشور على منصة إكس، أوضحت المفوضية أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع حالياً، مضيفة أنه تم دفع سكان غزة إلى مساحة ضيقة لا تعادل سوى عُشر مساحة القطاع.

كما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الخميس، أن إسرائيل أجبرت 250 ألف فلسطيني بقطاع غزة على النزوح قسرا خلال أغسطس/ آب الجاري، من خلال إصدارها 12 أمر إخلاء.

So far in August, the Israeli authorities issued 12 evacuation orders affecting around 250,000 people in #Gaza.

Families are repeatedly displaced, carrying what they can amid military operations and summer heat. There is no escape from this exhausting cycle in the #GazaStrip. pic.twitter.com/0OmPe7pTfT

— UNRWA (@UNRWA) August 22, 2024