شهداء وحرائق واستهداف مواقع إسرائيلية.. أبرز المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال يوم الجمعة (فيديو)

استشهد 8 أشخاص، اليوم الجمعة، بغارات إسرائيلية استهدفت 6 بلدات جنوب لبنان، وفق مصادر رسمية.

وأعلن “حزب الله” استشهاد 7 من مقاتليه في غارات للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 428 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونعى الحزب في بيانات منفصلة كلًا من عقيل قاسم غريب أبو طالب من مواليد 1990 من بلدة طير حرفا، وقاسم صالح حرقوص من مواليد 2004، وحسن وسام حرقوص من مواليد 2005 من بلدة طورا.

كما أعلن الحزب في بيان، استشهاد حسين محمد شقير ساجد من مواليد عام 1998 من بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان، ومحمد محمود نجم (كرار) من مواليد عام 1971 من بلدة عيتا الجبل (جنوب)، وعلي أكرم الهق “كرار” من مواليد عام 1998 من بلدة الكواخ في البقاع، وسعيد محمود ذياب من مواليد عام 1990 من بلدة برج رحال.

ولاحقًا، قال جيش الاحتلال في بيان له، إنه قتل محمد محمود نجم وهو عنصر رئيس في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لـ”حزب الله” بهجوم بالطيران في عيتا الجبل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت منزلًا في بلدة عيتا الجبل بصاروخين موجهين، مما أسفر عن استشهاد شخصين، أحدهما طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى لاستهداف المنزل عبر القصف بالمسيّرة الإسرائيلية.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إنه تم اغتيال 9 على الأقل من عناصر “حزب الله” في هجمات، الجمعة.

حرائق بالجليل الغربي

ومنذ فجر الجمعة، تشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلًا لإطلاق النار بين “حزب الله” وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلن الحزب تنفيذ هجمات عدة وغارات على ثكنات عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إطلاق نحو 40 صاروخًا من جنوب لبنان نحو كريات شمونة والمنطقة المحيطة بها شمالي إسرائيل.

واندلعت حرائق في مناطق عدة بمدينة صفد في الجليل الغربي ومناطق محيطة بها، شمالي إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم اعتراض الصواريخ وسقوط بعضها أدى إلى اندلاع حرائق في نقاط عدة في غابة بيريا بالقرب من منطقة عين زيتيم بالجليل الغربي.

أبرز عمليات القصف المتبادل بين “حزب الله” وإسرائيل

وكان “حزب الله” نشر مشاهد من عملية استهدافه طاقم إطلاق مسيّرات في “موقع المرج شمال فلسطين المحتلة” بمسيّرة انقضاضية.

وأعلن الحزب استهداف التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة وإدارة العمليات ‏الجوية في “قاعدة ميرون”، بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها، وفق زعمه.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان أصابت القاعدة (ميرون)، لكنها أشارت إلى أنها تواصل عملها.

وقالت صحيفة “هآرتس” إن 3 صواريخ أطلقت من لبنان على قاعدة في ميرون، وتم اعتراض 2 منها بينما سقط الثالث في القاعدة، ودوّت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات.

وطلب جيش الاحتلال من سكان مستوطنات “أياليت هشاهر” و”حولتا” و”يسود هامعلا” و”مهانايم” و”مشمار هايردين” و”غادوت الشمالية” البقاء قرب الأماكن المحمية والملاجئ، وتقليل حركتهم في المناطق غير المحمية.

وبعدها أعلن “حزب الله” أنه قصف “موقع المالكية” بقذائف ‏المدفعية، من دون تفاصيل إضافية.

وأكد “حزب الله” أن مقاتليه استهدفوا جنودًا إسرائيليين في محيط “تلة الخزان” بمحيط “موقع العاصي” بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، كما استهدفوا موقع “رويسات العلم” في تلال “كفرشوبا” المحتلة بالصواريخ.

وأشار “حزب الله” إلى أن مقاتليه استهدفوا مرابض مدفعية جيش الاحتلال في “خربة ماعر” بوابل من الصواريخ، وحقق إصابة مباشرة.

كما أكد الحزب في بيان له أن مقاتليه قصفوا مقر قيادة “الفيلق الشمالي” بقاعدة “عين زيتيم”.

ولفت الحزب إلى استهداف التجهيزات التجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود الاحتلال في موقع “المطلة”، وتحقيق إصابة مباشرة.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب استهداف “ثكنة راميم” بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة.