أسيرة إسرائيلية مفرج عنها: 5 من الجثث لأسرى كانوا معي في النفق أحياء (فيديو)

نشرت القناة 12 الإسرائيلية، مقطعا مصورا للأسيرة المفرج عنها من غزة، دانيين ألوني، التي كانت محتجزة مع الإسرائيليين الـ5 الذين أعلنت إسرائيل استعادة رفاتهم الأسبوع الماضي.

وقالت ألوني في مقطع مصور تحدثت فيه عن الأسرى الذين كانوا برفقتها: “5 منهم، كانوا معي، وكانوا لا يزالون على قيد الحياة وقتها.. كانت حالتهم جيدة”.

ووجهت رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلة: “رئيس الحكومة، أنا أتوجه إليك، كيف يمكننا بعد أن نخاطب قلبك؟ ما الذي علينا أن نفعله بعد لكي تفهم أنه لم يبق وقت أمام المختطفين والمختطفات؟”.

وقالت: “إنني أتوجه إلى قلبك، إلى عقلك. وأسألك: لو كان أولئك أبناء أسرتك، فهل كنت ستتركهم ليتعفنوا في أنفاق حماس لما يزيد على 10 أشهر؟ علينا أن نعيدهم إلى منازلهم، علينا أن نعيدهم جميعا”.

צה"ל הודיע שחולצו גופותיהם של 6 חטופים מחאן יונס: אלכס דנציג, אברהם מונדר, יגב בוכשטב, יורם מצגר, נדב פופלוול וחיים פרי pic.twitter.com/5R69fIo4cO — גלצ (@GLZRadio) August 20, 2024

استعادة جثث 6 أسرى

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت الثلاثاء الماضي، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) تمكنا من انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.

ونقلت الهيئة عن “منظومة الأسرى والمفقودين” زعمها أن “قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) تمكنا من تخليص جثث 6 مختطفين من الأسر في غزة -منهم أفراهام موندر، ونداف بوبيلويل، وجيف بوشتاب- وإعادتها إلى إسرائيل”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي -في بيان- إن جثث أسراه الستة التي استعادها عثر عليها بمنطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.