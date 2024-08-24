البرهان ينتقد محادثات جنيف ويؤكد عدم التسامح مع الدعم السريع (فيديو)

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عدم المشاركة في محادثات جنيف، كما شدد على عدم التسامح مع قوات الدعم السريع بعد الاعتداءات التي ارتكبتها في حق الشعب السوداني، حسب قوله.

وأضاف البرهان في لقاء مع الصحفيين، اليوم السبت، بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، أنه شدد على أن الوفد الذي سيشارك في أي مفاوضات سيكون ممثلا للجميع وليس من الجيش وحده لأن الانتهاكات كانت ضد كل السودانيين الذين تضرروا جميعا من الحرب.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني إن “الحرب ستستمر حتى الاستجابة لجميع مطالبنا”، مؤكدا أنها “لن تنتهي حتى تحرير كل شبر في السودان”.

وأضاف البرهان أن الحرب ستقف إذا تم تنفيذ إعلان جدة، مشددا على أنه “لن يتم التعايش مع المتمردين ولن يتم التسامح معهم”.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن القوات المسلحة ليس لديها شك في النصر لأنها مدعومة من الشعب.

وذكر أن “السودان يواجه مؤامرة بمشاركة أطراف إقليمية ودولية”، مضيفا أن “معظم دول الجوار أصبحت تعمل ضد السودان، وكثير من دول الإقليم إما تقف متفرجة أو تدعم الطرف الآخر”.

واتهم البرهان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بأنها أصبحت بوقا للدعم السريع، مخاطبا إياهم بالقول إن “باب التوبة مفتوح”.

وانتهت، أمس الجمعة، محادثات جنيف بشأن السودان، التي بدأت في 14 من أغسطس/آب الجاري بحضور ممثلين عن قوات الدعم السريع، وغياب ممثلين عن الجيش السوداني الذي رفض المشاركة فيها.

وتجري المحادثات برعاية الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

ومحادثات جنيف هي أحدث جولة من محاولات إنهاء الحرب في السودان، التي اندلعت في إبريل/نيسان 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وحسب الأمم المتحدة، أسفرت الحرب عن نحو 18 ألفا و800 قتيل، وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ.