الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يصيبون قرويين بجروح ويحرقون ممتلكات وأراضي فلسطينية (فيديو)

أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام قوات جيش الاحتلال عددا من البلدات بالضفة الغربية، اليوم السبت، في وقت اعتدى فيه مستوطنون على فلسطينيين وممتلكاتهم بمناطق أخرى بالضفة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح ورضوض في هجوم لمستوطنين بحماية قوات الاحتلال في قرية سوسيا بالخليل ببلدية “مسافر يطا” التابعة لمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين المدججين بالسلاح هاجموا القرية واعتدوا على المواطنين بالضرب بالهراوات، مما تسبب في إصابة عدد منهم برضوض وجروح، بينهم فلسطينية (62 عاما) بحجر في الرأس، وأخرى (52 عاما) جراء الاعتداء عليها بالضرب على الرأس وكل أنحاء جسدها.

كما نصب مستوطنون خياما على أراضي الفلسطينيين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية، زايد كوازبة، بأن مستوطنين نصبوا 3 خيام على أراض في مناطق الطينة والحجار ووادي الأبيض شرق القرية، بهدف الاستيلاء عليها.

وصعّد المستوطنون في الفترة الأخيرة من هجماتهم على المزارعين في قرية المنية عبر الاستيلاء على محاصيل القمح والشعير والعدس، وعلى معدات زراعية، كما نصبوا بيوتا متنقلة.

في السياق، أفاد تلفزيون فلسطين بقيام مستوطنين إسرائيليين بإحراق أراض زراعية في قرية صِرة بمحافظة نابلس، من دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين أضرموا النيران في مساحات واسعة من أراضي القرية، مما أدى إلى احتراق العشرات من أشجار الزيتون المعمرة.

وقال شهود عيان إن طواقم الإطفاء في بلدية نابلس تعمل على إخماد الحريق.

وتشهد منطقة جنوب نابلس انتهاكات مستمرة للاحتلال والمستوطنين، بحرق الأشجار واقتلاعها، والاعتداء على المنازل، وإقامة حواجز عسكرية تعيق تحرك المواطنين.

كما هاجم مستوطنون إسرائيليون قرية سوسيا جنوب مدينة الخليل، وهاجموا عددا من سكانها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عددا من المستوطنين الملثمين يحملون العصي ويهاجمون فلسطينيا وسط صراخ النسوة، في حين تظهر صور آثار الاعتداء على إحدى السيارات.

كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا منطقة “خلة العبهر” شرق القرية، وهب الأهالي للتصدي للهجوم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات.