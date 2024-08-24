انتخابات الرئاسة الأمريكية.. مرشح مستقل ينسحب من السباق لدعم ترامب

أعلن المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الأمريكية روبرت ف. كينيدي جونيور، سليل العائلة السياسية الشهيرة، الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض، ودعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في مواجهة الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال كينيدي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، في أريزونا “لم أعد أعتقد أن لدي طريقًا واقعيًا لتحقيق نصر انتخابي”، مشيرًا إلى 3 أسباب من بينها الحرب في أوكرانيا لقراره “الترشح كمستقل والآن تقديم الدعم للرئيس ترامب”.

وتطرق كينيدي، في بداية حديثه إلى أنه كان في الأصل ديمقراطيا، لكنه ترك الحزب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب توجهات الحزب، ولذلك قرر من أجلها دخول السباق كمستقل.

وعن أسباب دعمه لترامب، أشار كيندي، إلى أنه يعارض بشدة دخول الولايات المتحدة في حروب لا نهاية لها، كالحرب الأوكرانية، وذكر أن ترامب عازم على إنهاء هذه الحرب.

وتابع: “يقول ترامب إنه سيستأنف المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب عندما يتولى منصب الرئاسة، هذا وحده يجعلني أؤيد حملته”.

يذكر أن ترامب كان أعلن خلال المناظرة الرئاسية مع المرشح السابق الرئيس الحالي جو بايدن، أن بمقدوره إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا فاز في الانتخابات.

كما انتقد ترامب في المناظرة المساعدات بمليارات الدولارات التي تم إنفاقها من أجل الدفاع عن أوكرانيا، قائلاً إن كييف لا تفوز بالحرب.

Robert F. Kennedy Jr. Address to the Nation https://t.co/Wf4xt12GSX — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 23, 2024

وكنيدي هو نجل السياسي الديمقراطي الراحل روبرت إف. كنيدي، وأعلنت عائلته عدم مساندتها له في حملته الانتخابية.

وسعى كنيدي في بادئ الأمر إلى منافسة الرئيس جو بايدن للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي قبل أن يقرر الترشح مستقلًا.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “إبسوس” هذا الشهر حصول كنيدي على 4% من أصوات المشاركين في الاستطلاع.