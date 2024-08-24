بصواريخ وطائرات مسيرة.. الحوثيون ينشرون مشاهد تفجير ناقلة نفط واندلاع النيران بها (فيديو)

بثت جماعة الحوثي اليمنية مشاهد لما قالت إنها “إحراق سفينة في البحر الأحمر قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار الحظر الذي فرضته الجماعة على دخول الموانئ الفلسطينية المحتلة”.

وأظهرت المشاهد لحظة قصف السفينة المستهدفة واندلاع النيران فيها وتصاعد أعمدة الدخان بكثافة.

وفي بيان لها الجمعة، قالت الجماعة إنه بناء علي قرار “حظر دخول الموانئ الفلسطينية المحتلة، واستجابة لتوجيهات القائد بالتصعيد، قامت قواتنا باستهداف السفينة اليونانية (سونيون) SOUNION، بعد أن خرقت الشركة المالكة للسفينة قرار الحظر والدخول لأحد الموانئ الفلسطينية المحتلة”.

وجدد الحوثيون تحذيرهم للشركات بعدم مخالفة قرار الحظر المفروض على الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، كما توعدوا بأن المرحلة المقبلة ستكون أشد وأنكى على سفن الشركات المخالفة.

والخميس، أعلن الحوثيون استهداف سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن بصواريخ وزوارق وطائرات مسيرة؛ وأكد يحيى سريع الناطق العسكري الحوثي، تنفيذ عمليتين عسكريتين، الأولى استهداف السفينة سونيون، والتي بُثت مشاهد لتدميرها مساء الجمعة، وعملية أخرى استهدفت السفينة “إس دبليو نورث ويند” وإصابتها بشكل دقيق.

والأربعاء الماضي، اندلعت 3 حرائق على متن ناقلة النفط (سونيون) التي ترفع علم اليونان وتمّ نقل طاقمها، بعد تعرّضها لهجوم، وفق ما أفادت وكالة أمن بحري بريطانية.

وقالت وكالة “يو كاي أم تي أو” التي تديرها القوات البحرية البريطانية إنها “تلقت تقريرا برصد اندلاع 3 حرائق” على متن الناقلة، مشيرة إلى أن السفينة “تنجرف”.

كما أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أنها نقلت طاقم الناقلة غداة تضررها جراء هجوم قبالة سواحل الحُديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، وحذّرت من أن السفينة تشكل “خطرا بيئيا”.

وأفاد مركز المعلومات البحرية المشترك الذي يديره تحالف بحري غربي، بأن السفينة هُجرت وهي متوقفة في عرض البحر الأحمر بين إريتريا واليمن، مشيرا إلى أنه تم احتواء الحريق وقد أصيب أحد أفراد الطاقم بجروح طفيفة.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.