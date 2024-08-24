بـ120 صاروخا.. حزب الله يشن أكبر معدل هجمات على إسرائيل منذ 35 يوما

أعلن حزب الله اللبناني شنّ 15 هجوما على جنود ومواقع وآليات عسكرية ومستوطنات شمالي إسرائيل حتى منتصف ليلة السبت.

وهذا أكبر عدد من الهجمات يشنه الحزب على إسرائيل منذ 35 يوما، ويأتي بالتزامن مع إعلانه استشهاد 7 من عناصره بنيران إسرائيلية.

وقال الحزب، في سلسلة بيانات نشرها عبر منصة تليغرام، إن هجماته على شمالي إسرائيل، شملت قصف مواقع عسكرية عدة بينها: موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية، وموقع المالكية بقذائف ‏المدفعية (مرتين)، و‏موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية، وموقع حدب يارون ‏بأسلحة مناسبة (لم يحددها).

وأضاف أنه استهدف كذلك ثكنات زرعيت بقذائف ‏المدفعية، وراميم ‏بالأسلحة الصاروخية، ويفتاح بصليات من صواريخ الكاتيوشا، ومقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات ‏صاروخية، ومرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بصلية صاروخية، وتموضعا لجنود إسرائيليين بمحيط تلة الخزّان بالقذائف المدفعية.

قصف كريات شمونة

وقصف الحزب أيضًا مستوطنة كريات شمونة بصليات من صواريخ الكاتيوشا، وبـأسلحة مناسبة التجهيزات التجسسية في موقع العباد، والتجهيزات ‏التجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود إسرائيليون بموقع المطلة، والتجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية بقاعدة ميرون، بحسب البيانات.

ولفت إلى أن هجماته “أصابت أهدافها بدقة”، وأنها جاءت دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة‏، وردًّا على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل الآمنة في جنوب لبنان.

تأتي كثافة هجمات حزب الله بهذا المعدل في يوم أعلن فيه استشهاد 7 من عناصره خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان؛ مما يرفع حصيلة شهدائه إلى 428 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وهذا ثالث أكبر معدل من الشهداء يعلنه الحزب في يوم واحد منذ بدء تبادل إطلاق النار مع إسرائيل قبل أكثر من 10 أشهر.

وسجل يوم 24 أكتوبر أكبر خسائر في صفوف حزب الله منذ بدء المواجهات مع إسرائيل في الـ8 من الشهر ذاته بإعلانه عن 9 شهداء.

120 صاروخا وحرائق

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد إطلاق أكثر من 120 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل منذ صباح الجمعة، وأن تلك الهجمات تركزت على مدينتي كريات شمونة وصفد ومناطق محيطة بهما.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن اعتراض هذه الصواريخ أدى إلى اندلاع حرائق في تلك المناطق، بما يشمل عدة نقاط في غابة بيريا بالقرب من منطقة عين زيتيم بالجليل الغربي.

ولفتت إلى أن طواقم الإطفاء توجهت إلى مكان اندلاع الحرائق في محاولة للسيطرة عليها.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي قصفا يوميا خلّف مئات من القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.