بنغلاديش.. مقتل العشرات وتشرد مئات الآلاف بعد فيضانات عارمة واتهامات للهند بالتسبب في الكارثة (فيديو)

أعلن مسؤولون في مجال الكوارث، اليوم السبت، أن نحو 300 ألف بنغالي توجهوا إلى ملاجئ الطوارئ للاحتماء من الفيضانات التي غمرت مناطق شاسعة في بنغلاديش، الدولة المنخفضة في جنوب آسيا.

وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في مقتل 42 شخصا على الأقل في بنغلاديش والهند منذ بداية الأسبوع، وكثير منهم في انهيارات أرضية.

وشهدت الدولة -التي يبلغ تعداد سكانها 170 مليون نسمة وتمر عبرها مئات الأنهار- فيضانات متكررة في العقود الأخيرة، وتتسبب الأمطار الموسمية في دمار واسع كل عام.

وتضررت الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية بين العاصمة دكا ومدينة شيتاغونغ الساحلية الرئيسية، مما جعل الوصول إلى المناطق التي غمرتها الفيضانات صعبا وعطل النشاط التجاري.

ومن بين المناطق الأكثر تضررا كوكس بازار، وهي منطقة تضم نحو مليون لاجئ من مسلمي الروهينغيا من بورما المجاورة.

وقال مسؤول وكالة الكوارث في ولاية تريبورا سارات كوماد داس إن 24 شخصا قُتلوا على الجانب الهندي من الحدود منذ يوم الاثنين.

وقُتل 18 آخرون في بنغلاديش، وفق سكرتير وزارة إدارة الكوارث محمد كامرول حسن، الذي قال إن “285 ألف شخص يعيشون في ملاجئ طارئة”، مضيفا أن 4.5 ملايين شخص تضرروا في المجموع.

وفي بنغلاديش عدد كبير من مناطق الدلتا حيث تصب أنهار جبال الهيمالايا ونهرا الغانج وبراهمابوترا في البحر بعد عبورها الهند، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن جميع الروافد الرئيسية للنهرين الكبيرين فاضت عن ضفافها.

وتأتي الفيضانات بعد أقل من 3 أسابيع على إطاحة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة التي أُرغمت على الفرار في مروحية إلى الهند، على وقع مظاهرات طلابية واسعة.

وعُيّن في مكانها محمد يونس حائز جائزة نوبل على رأس حكومة انتقالية كُلّفت بمهمة ضخمة تتمثل في وضع إصلاحات ديمقراطية وتنظيم انتخابات.

وكان آصف محمود، أحد قادة الاحتجاجات التي أطاحت حسينة والذي أصبح الآن ضمن فريق حكومة يونس، قد اتهم الهند في وقت سابق بـ”التسبب في فيضان” بإطلاق المياه عمدا من سدودها.

ورفضت وزارة الخارجية الهندية الاتهام، وقالت إن منطقة تجميع المياه لديها شهدت هذا الأسبوع “أكثر الأمطار غزارة هذا العام”، مضيفة أن تدفق المياه إلى مجرى النهر سببه “انطلاق الماء تلقائيا”.

وأمس الجمعة، تجمَّع مئات الأشخاص في جامعة دكا احتجاجا على “عدوان المياه” من قِبل الهند، حيث رفعوا لافتة تُظهر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مسرورا وهو يشاهد غرقى الفيضانات.