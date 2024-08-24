تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى حادث طعن أودى بحياة 3 أشخاص في ألمانيا (فيديو)

تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية، اليوم السبت، هجوما وقع أمس الجمعة في مدينة زولينغن غربي ألمانيا وأوقع 3 قتلى.

وجاء في بيان التبني الذي نشرته وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم أن مُنفذ الهجوم “جندي من الدولة الإسلامية، ونفذه انتقاما للمسلمين في فلسطين وكل مكان”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت شخصا أثناء بحثها عن مهاجم مجهول الهوية بعد ساعات من قتله 3 أشخاص وإصابته 8 آخرين في هجوم بسكين خلال احتفال بمدينة زولينغن.

وذكرت الشرطة أنها تحقق فيما إذا كان لهذا الشخص صلة بالهجوم.

وأضافت “يجري التحقيق والبحث عن الجناة المحتملين الآخرين وعن أسباب الجريمة على قدم وساق”.

وأوضحت الشرطة أن الهجوم وقع، أمس الجمعة، في حوالي الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي (19:40 بتوقيت غرينتش) عندما هاجم الرجل أشخاصا بسكين، مضيفة أن الدافع لا يزال غير واضح.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المهاجم عمد إلى طعن أعناق الضحايا على وجه التحديد، لكن متحدثا آخر باسم الشرطة قال لاحقا إنه لا يستطيع تأكيد هذه المعلومة أو نفيها.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس عبر منصة إكس “يجب إلقاء القبض على مرتكب هذه الجريمة بسرعة ومعاقبته بأقصى حد يسمح به القانون”.

Der Anschlag in Solingen ist ein schreckliches Ereignis, das mich sehr bestürzt. Ein Attentäter hat mehrere Menschen brutal getötet. Gerade habe ich mit Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach telefoniert. Wir trauern um die Opfer und stehen an der Seite der Angehörigen. (1/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 24, 2024

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في منشور على منصة إكس “تبذل سلطاتنا الأمنية كل ما في وسعها للإمساك بالجاني والتحقيق في خلفية الهجوم”.

Der brutale Anschlag auf das Stadtfest in Solingen erschüttert uns zutiefst. Wir trauern um die Menschen, die auf furchtbare Weise aus dem Leben gerissen wurden. Meine Gedanken sind bei den Familien der Getöteten und bei den Schwerverletzten. (1/2) — Nancy Faeser (@NancyFaeser) August 24, 2024

ووقع الهجوم في ساحة سوق فرونهوف حيث تجمَّع الناس للاستماع لعزف فرق موسيقية‭‭‭‭ ‬‬‬‬خلال احتفال بمناسبة ذكرى مرور 650 عاما على تأسيس مدينة زولينغن بولاية “نورد راين فستفاليا” المتاخمة للحدود مع هولندا.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا في الساحة بينما وضع المارة الشموع والأزهار بجانب الحواجز، وألغت السلطات باقي فعاليات الاحتفال بتأسيس المدينة.

وحوادث الطعن وإطلاق النار المميتة غير شائعة نسبيا في ألمانيا. وقالت الحكومة هذا الشهر إنها تريد تشديد القواعد المتعلقة بحمل السكين في الأماكن العامة بتقليص طول النصل المسموح به.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قُتل شرطي (29 عاما) طعنا في مانهايم خلال هجوم على مظاهرة لليمين. كما أصيب أشخاص عدة في هجوم طعن بأحد القطارات عام 2021.