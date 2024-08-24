حماس ترسل وفدا إلى القاهرة لمتابعة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق، اليوم السبت، أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية سيصل إلى القاهرة مساء اليوم للاستماع إلى نتائج المفاوضات التي جرت هناك.

وقال الرشق في بيان “يصل إلى القاهرة مساء اليوم وفد حركة حماس برئاسة الأخ د. خليل الحية، بناء على دعوة الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاستماع لنتائج المفاوضات التي جرت في القاهرة”.

وأكد البيان التزام حماس بما وافقت عليه لوقف إطلاق النار بغزة في 2 يوليو/تموز الماضي المبني على إعلان بايدن (الرئيس الأمريكي جو بايدن) وقرار مجلس الأمن الدولي.

وأضاف “وإذ تؤكد حماس جاهزيتها لتنفيذ ما اتفق عليه، فإنها تطالب بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ ذلك ووقف تعطيل التوصل لاتفاق”.

وتأتي الزيارة بعد يومين من وصول وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة إضافة إلى وفد أمريكي للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار، مع توقع استئناف المفاوضات اليوم السبت أو غدا الأحد.

تضاؤل الفرص

ويدور حديث عن تضاؤل فرص نجاح المفاوضات جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، وتمسكه باستمرار السيطرة العسكرية على محوري فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

وتصر حماس على إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا كاملا من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة في 15 و16 أغسطس/آب الجاري، جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وفي ختامها أعلن الوسطاء تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحماس.

واعتبرت حماس أن المقترح الأمريكي يستجيب لشروط نتنياهو، وخاصة رفضه وقفا دائما لإطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال ممر نتساريم ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا، كما وضع شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى؛ مما يحول دون إنجاز صفقة التبادل.

وأكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الأربعاء الماضي تمسكهما بشروط المقاومة لعقد أي اتفاق مع إسرائيل، بما يشمل الوقف الشامل للحرب على غزة، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي، وبدء إعمار القطاع وإنهاء حصاره، مع إبرام صفقة تبادل جادة.