حماس تعلق على إحراق جنود الاحتلال مصاحف وتدنيس مساجد في غزة (فيديو)

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إحراق جنود إسرائيليين نسخة من القرآن الكريم وتدنيس المساجد وتدميرها في قطاع غزة “سلوك فاشي مشبع بالكراهية والإجرام تجاه كل ما يمتُّ لهوية الأمة الإسلامية ومقدساتها”.

وأمس الجمعة، بثت الجزيرة مشاهد التُقطت بكاميرات جنود إسرائيليين ومسيّرات، وتُظهر انتهاكات بحق مساجد في غزة.

وتُظهر المشاهد اقتحام جنود إسرائيليين مسجد بني صالح شمال غزة وإحراق جميع المصاحف داخله، كما تُبيّن نسف قوات الاحتلال للمسجد الكبير في مدينة خان يونس الذي شُيد قبل 96 عاما، وهو أحد أقدم مساجد القطاع.

وفي بيان لها اليوم السبت، نُشر عبر منصة تلغرام، أدانت الحركة “قيام جنود صهاينة بحرق نسخ من القرآن الكريم خلال اقتحامهم وتدنيسهم لمسجد بني صالح شمالي قطاع غزة”.

وأكدت حماس أن إحراق نسخ القرآن وتدنيس المساجد واستهدافها وتدميرها “يؤكد طبيعة هذا الكيان المتطرف”.

وأشارت الحركة إلى أن “قيام جنود الاحتلال بتوثيق جريمتهم النكراء، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير بوضوح إلى سياسة إجرامية ممنهجة تديرها حكومة الاحتلال النازية، إمعانا منها في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا في قطاع غزة، وكل مظاهر الحياة فيه”.

ووجهت حماس نداءها إلى جماهير وحكومات الأمة العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم للتعبير عن غضبهم وإدانتهم للسلوك الصهيوني الفاشي.

كما دعت إلى “التحرك للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ووقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتوجيه كل سبل الدعم والإسناد لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي تواجه آلة القتل والإرهاب دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك”.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، دمر جيش الاحتلال 610 مساجد كليا و214 جزئيا، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.