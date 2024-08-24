حماس: ما يدعيه الاحتلال عن مناطق آمنة في قطاع غزة محض كذب وتضليل

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “ما يدعيه الاحتلال (الإسرائيلي) عن وجود مناطق آمنة في قطاع غزة هو محض كذب وتضليل”.

وأضافت حركة حماس في بيان، اليوم السبت، أن “الوقائع تؤكد أن الآلاف من شهداء شعبنا (الفلسطيني) في هذه الإبادة المستمرة ارتقوا في مراكز الإيواء والنزوح، من مدارس ومؤسسات وتجمعات خيام صنّفها الاحتلال المجرم على أنها آمنة”.

وقال البيان إن “هذه الممارسات الفاشية المستمرة أمام سمع وبصر العالم”، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل “إصدار إنذارات التهجير والنزوح للمواطنين في مناطق المحافظة الوسطى، خصوصا في مخيم المغازي وقرية المصدر ومناطق واسعة من مدينة دير البلح، المكتظة بمئات الآلاف من النازحين من شمال القطاع وجنوبه”.

وأضافت حماس في بيانها أن ذلك يجري “تحت وطأة القصف الوحشي والترهيب وارتكاب المجازر، وذلك ضمن سياسة حكومة المتطرفين الصهاينة الساعية لتعميق معاناة أبناء شعبنا، والماضية في جريمة الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، التي تتم بغطاء سياسي وعسكري أمريكي”.

وطلبت حماس “من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، العمل الجاد لتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على انتهاكاتهم الفاضحة للقانون الدولي والإنساني تجاههم”

وفي وقت سابق اليوم السبت، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي “الموجودين في منطقة بلديات المصدر والمغازي والحارات البساتين، الأنصار، الديمثاء، الصفا، السدرة، شرق دير البلح والمفرق الشرقي لدير البلح، والموجودين بجانب شارع صلاح الدين في هذه المنطقة وتحديدا في بلوكات 125، 126، 2231،2232” بإخلائها “فورا” والانتقال الى المنطقة الإنسانية.

وسبق أن طالب جيش الاحتلال، في 17 من أغسطس/آب الجاري، سكان مخيم المغازي ومناطق أخرى وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم استعدادا لشن عملية عسكرية.

وعانى سكان قطاع غزة النزوح مرات عدة منذ بداية جيش الاحتلال حربه على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ورغم إعلان جيش الاحتلال بعض الأماكن مناطق إنسانية آمنة، فإنه يقصف تلك المناطق مما يتسبب في سقوط العشرات من الشهداء والمصابين.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، اضطر 9 من كل 10 أشخاص يقيمون في غزة إلى النزوح بسبب هجمات الاحتلال.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء الماضي، أن جيش الاحتلال يحشر نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني في مساحة ضيقة لا تتجاوز عشر مساحة القطاع.