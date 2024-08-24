شاهد: اللحظات الأولى للغارات الإسرائيلية على حمص وحماة في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بإصابة 7 مواطنين بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى من البلاد.

وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان “شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية”.

وذكر شهود عيان أن الغارات استهدفت مواقع في ريفي حمص وحماة وأكشاك لبيع الوقود في ريف حمص الغربي.

كما ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية العسكرية جنوبي محافظة حماة، ومستودعات رحبة خطاب في ريف حماة.

ويأتي هجوم الجمعة في ظل مخاوف متزايدة من تصعيد في الشرق الأوسط، بعدما توعدت إيران وحلفاؤها بالرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بضربة إسرائيلية قرب بيروت.

ومنذ بدء عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا لإيران وأخرى لحزب الله الحليفين له.

وتزايدت هذه الغارات على سوريا منذ بدء الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.