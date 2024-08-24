قتلى وجرحى في هجوم بمهرجان في ألمانيا

سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم بسكين مساء الجمعة خلال مهرجان في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووفقا لصحيفة بيلد اليومية، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح.

وذكرت وسائل إعلام أخرى، أنّ منفذ حادثة الطعن فرّ من المكان بعد توافد عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف إلى المنطقة.

Al menos 3 personas asesinadas y numerosos heridos por ataque con arma blanca en el Festival de la Diversidad de Solingen (Alemania) Agresor huido. Acción policial en curso. En la nueva Europa de la diversidad, desgraciadamente, hay quien disfruta el "full experience pack". pic.twitter.com/IYZgyUsTBu — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) August 23, 2024

وأكد رئيس بلدية المدينة سقوط قتلى وجرحى في الهجوم لكنه لم يخض في التفاصيل.

وقالت الشرطة في منشور على منصة إكس “هناك العديد من القتلى والمصابين بسبب هجوم بسلاح أبيض”.

وذكرت تقارير إخبارية أن عملية الطعن وقعت في ساحة فرونهوف وهي ساحة للتسوق في البلدة حيث كانت الفرق الموسيقية تعزف خلال الاحتفال.

وتقع زولينغن في ولاية شمال الراين- وستفاليا وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا وتقع على الحدود مع هولندا.

والهجمات مثل حوادث الطعن وإطلاق النار تعد نادرة نسبيا في ألمانيا. وتهدف الحكومة إلى تشديد اللوائح الخاصة بحمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة.