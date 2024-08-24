سياسة

قتلى وجرحى في هجوم بمهرجان في ألمانيا

الشرطة الألمانية رأت أن سلوك الرجل كان يمثل تهديدا
الشرطة الألمانية (غيتي)
24/8/2024-|آخر تحديث: 24/8/202402:18 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم بسكين مساء الجمعة خلال مهرجان في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووفقا لصحيفة بيلد اليومية، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح.

وذكرت وسائل إعلام أخرى، أنّ منفذ حادثة الطعن فرّ من المكان بعد توافد عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف إلى المنطقة.

وأكد رئيس بلدية المدينة سقوط قتلى وجرحى في الهجوم لكنه لم يخض في التفاصيل.

وقالت الشرطة في منشور على منصة إكس “هناك العديد من القتلى والمصابين بسبب هجوم بسلاح أبيض”.

وذكرت تقارير إخبارية أن عملية الطعن وقعت في ساحة فرونهوف وهي ساحة للتسوق في البلدة حيث كانت الفرق الموسيقية تعزف خلال الاحتفال.

وتقع زولينغن في ولاية شمال الراين- وستفاليا وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا وتقع على الحدود مع هولندا.

والهجمات مثل حوادث الطعن وإطلاق النار تعد نادرة نسبيا في ألمانيا. وتهدف الحكومة إلى تشديد اللوائح الخاصة بحمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة.

المصدر : وكالات