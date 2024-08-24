كريم خان يستعجل الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة لها الولاية القضائية للتحقيق مع الإسرائيليين، مطالبًا القضاة بإصدار مذكرتي اعتقال عاجلتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي طلب نُشر الجمعة، حث خان القضاة على اتخاذ قرار سريع بشأن مذكرات الاعتقال المطلوبة لمسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة حماس. وأكد أن “أي تأخير غير مبرر يؤثر سلبًا على حقوق الضحايا”.

وأصر خان على أن المحكمة الجنائية الدولية تملك الولاية القضائية للتحقيق في “الجرائم الوحشية” المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى رفض الطعون المقدمة من عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.

وقال خان في طلبه: “من الراسخ قانونيًا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف”، مستنكرًا الحجج القانونية المبنية على اتفاقيات أوسلو وادعاءات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات مستقلة بجرائم الحرب.

رويترز عن ملفات للمحكمة الجنائية: المدعي العام طلب اتخاذ قرار عاجل بشأن مذكرات توقيف بحق #نتنياهو و #غالانت#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/dBApmO4yft — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 23, 2024

ويعتقد ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار والقائد العسكري محمد الضيف، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت المحكمة إلى اغتيال إسماعيل هنية في إيران أواخر يوليو/تموز، مؤكدة أنها لن تعلق على التقارير بشأن هذا الحادث. وأفادت إسرائيل بأنها قتلت الضيف في غارة جوية، بينما نفى قيادات من حماس استشهاده.