سياسة

كريم خان يستعجل الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت (رويترز)
24/8/2024

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة لها الولاية القضائية للتحقيق مع الإسرائيليين، مطالبًا القضاة بإصدار مذكرتي اعتقال عاجلتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي طلب نُشر الجمعة، حث خان القضاة على اتخاذ قرار سريع بشأن مذكرات الاعتقال المطلوبة لمسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة حماس. وأكد أن “أي تأخير غير مبرر يؤثر سلبًا على حقوق الضحايا”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأصر خان على أن المحكمة الجنائية الدولية تملك الولاية القضائية للتحقيق في “الجرائم الوحشية” المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى رفض الطعون المقدمة من عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.

وقال خان في طلبه: “من الراسخ قانونيًا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف”، مستنكرًا الحجج القانونية المبنية على اتفاقيات أوسلو وادعاءات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات مستقلة بجرائم الحرب.

ويعتقد ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار والقائد العسكري محمد الضيف، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت المحكمة إلى اغتيال إسماعيل هنية في إيران أواخر يوليو/تموز، مؤكدة أنها لن تعلق على التقارير بشأن هذا الحادث. وأفادت إسرائيل بأنها قتلت الضيف في غارة جوية، بينما نفى قيادات من حماس استشهاده.

المصدر : وكالات