مشاهد التقطت بكاميرات جنود إسرائيليين تظهر انتهاكات بحق مساجد ومصاحف في غزة (فيديو)

بثت قناة الجزيرة مشاهد التقطت بكاميرات جنود إسرائيليين ومسيّرات، تظهر انتهاكات بحق المساجد الموجودة في قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد نسف قوات الاحتلال المسجد الكبير في مدينة خان يونس أحد أقدم مساجد قطاع غزة.

كما أظهرت الصور التي حصلت عليها الجزيرة اقتحام الجنود مسجد بني صالح شمال غزة وإحراق جميع المصاحف بداخله.

ووفقاً لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، فقد دمر الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 609 مساجد تدميراً كلياً وألحق أضراراً جزئية بـ 211 مسجداً آخر.

وعلى الرغم من الدمار، يواصل العديد من الفلسطينيين التجمع لأداء الصلاة وسط الأنقاض.