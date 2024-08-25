ألمانيا: القبض على شاب سوري بتهمة تنفيذ حادث طعن غربي البلاد

قالت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، إن الرجل الذي أُلقي القبض عليه للاشتباه في مسؤوليته عن هجوم طعن في مدينة زولينغن بغربي البلاد هو سوري يبلغ من العمر 26 عاما.

وذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية أن المشتبه فيه جاء إلى ألمانيا في نهاية ديسمبر/كانون الثاني 2022، وتقدم بطلب لجوء، وكان من المفترض ترحيله إلى بلغاريا في العام الماضي.

وأفادت صحيفة “فيلت” الألمانية بأن هذا الشخص السوري المولد دخل أراضي الاتحاد الأوروبي عبر بلغاريا، ولكن بما أنه اختفى مؤقتا في ألمانيا، فقد تم تعليق عملية الترحيل بشكل مؤقت ونقل السوري إلى مدينة زولينغن.

وأفاد بيان مشترك لشرطة دوسلدورف والادعاء العام بأن المشتبه فيه سلَّم نفسه واعترف بارتكاب الجريمة، وأنه يجري تحقيق مكثف حاليا للتحقق من تورط هذا الشخص.

وقع الهجوم، الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه، مساء الجمعة خلال احتفال بمناسبة مرور 650 عاما على تأسيس مدينة زولينغن، وأسفر عن مقتل 3 وإصابة 8 آخرين.

وتولى الادعاء العام الاتحادي -وهو أعلى هيئة ادعاء عام في ألمانيا- التحقيق في الهجوم وفيما إذا كان المشتبه فيه ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ومن الممكن أن يثير اعتقال المشتبه فيه مخاوف قبل الانتخابات المحلية الـ3 المقررة الشهر المقبل في ولايات تورينغن وساكسونيا وبراندنبورغ، والتي من المتوقع أن يفوز بها “حزب البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف المناهض للهجرة.

وقال هربرت ريول، وزير داخلية ولاية نورد راين-فستفاليا، إن المشتبه فيه كان يعيش بمنزل للاجئين في زولينغن.