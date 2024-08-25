أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون بايدن بالتدخل ويتهمون نتنياهو بعرقلة المفاوضات (فيديو)

طالب أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنهاء صفقة التبادل.

واتهم ذوو الأسرى في بيان، مساء السبت، نتنياهو بعرقلة الصفقة عبر وضع شروط جديدة، في إشارة إلى تصريحاته عن رفض الانسحاب من محور فيلادلفيا.

وقال البيان “نتنياهو لا يريد إعادة المختطفين، والعشرات منهم قُتلوا بسببه”، مضيفا أن قوات الجيش “يمكن أن تعود إلى محور فيلادلفيا لكن بعد إعادة المختطفين”.

وذكر أن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة “فإما أن يتم إبرام صفقة أو تشتعل الأمور في الشرق الأوسط”، مشيرا إلى أن غالبية الإسرائيليين يريدون إبرام صفقة لتبادل الأسرى، لكن هناك أقلية متطرفة ترفض الصفقة.

وفي وقت سابق السبت، قالت قناة إسرائيلية إن نتنياهو تعهد للرئيس الأمريكي بالانسحاب من كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر، باعتباره مقترحا جديدا للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية.

ويأتي مقترح نتنياهو في حين أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن “وفدا برئاسة الدكتور خليل الحية يصل إلى القاهرة، مساء السبت، بناء على دعوة الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاستماع لنتائج المفاوضات التي جرت في القاهرة”.

وأكدت حماس في بيان “التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو (تموز الماضي) والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الامن”.

كما أكدت الحركة “جاهزيتها لتنفيذ ما اتُّفق عليه”، وطالبت “بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ ذلك ووقف تعطيل التوصل إلى اتفاق”.