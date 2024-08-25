القبض على مؤسس تطبيق تلغرام في فرنسا

أوقفت السلطات الفرنسية، أمس السبت، بافل دوروف -مؤسس تطبيق تلغرام- في مطار لوبورجيه قرب العاصمة باريس.

جاء التوقيف بموجب مذكرة تفتيش أصدرها بحقه محققون فرنسيون بزعم انتهاكات مختلفة منسوبة إلى تطبيق المراسلة المشفرة.

وقُبض على الملياردير الفرنسي الروسي (39 عاما) في مطار لوبورجيه برفقة حارسه الشخصي ومساعدته.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفرنسية إن دوروف الذي تُقدَّر ثروته الإجمالية بـ15 مليار دولار كان قادما من باكو عاصمة أذربيجان على متن طائرة خاصة ليقضي المساء على الأقل في باريس حيث كان مقررا أن يتناول العشاء.

ويُتوقع أن يمثل دوروف أمام المحكمة، اليوم الأحد، بتهمة عدم اتخاذ إجراءات ضد الاستعمال المسيء لتطبيقه من جانب بعض المستخدمين.

وقال أحد المحققين “يكفي إفلاتا لتلغرام من العقاب”، مبديا دهشته من أن الملياردير قرر المجيء إلى باريس رغم علمه بأنه مطلوب في فرنسا.

من جانبها، ذكرت قناة TF1 الفرنسية أن دوروف غادر بلاده روسيا مع بدء حربها ضد أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وأقام في الإمارات العربية المتحدة.

معلومات المستخدمين في خطر

ولم يتأخر الرد الروسي على توقيف دوروف، إذ أعلنت الخارجية الروسية في بيان، اليوم الأحد، أن سفارتها في باريس بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوضيح الأمر.

وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن منظمات غربية غير حكومية طالبت روسيا عام 2018 بعدم خلق عقبات أمام التطبيق.

وقالت في هذا السياق “تذكرت كيف أدانت مجموعة مكونة من 26 منظمة غير حكومية في عام 2018 قرار المحكمة الروسية بحجب تلغرام”.

وأضافت “هل تعتقدون أنهم هذه المرة سيتوجهون إلى باريس ويطالبون بالإفراج عن دوروف أم سيبتلعون ألسنتهم؟”.

من جانبه، صرَّح النائب في مجلس الدوما الروسي فلاديسلاف دافانكوف بأنه أرسل طلبا إلى وزير الخارجية سيرغي لافروف يدعوه فيه إلى العمل على إطلاق سراح مؤسس تلغرام في فرنسا.

وذكر دافانكوف في طلبه أن توقيف دوروف في فرنسا قد يكون لأسباب سياسية.

وأشار إلى أنه في حال القبض على دوروف، فقد تتعرض المعلومات الشخصية لمستخدمي تلغرام للخطر.

ويُعَد تلغرام رابع أكثر تطبيقات المراسلة شعبية على مستوى العالم بعد واتساب وويتشات وفيسبوك ماسنجر.

ويُقدَّر عدد إجمالي مستخدميه بنحو 1.562 مليار مستخدم، ونحو 800 مليون مستخدم نشط شهريا في عام 2024، ويبلغ عدد المستخدمين النشطين للتطبيق يوميا نحو 196 مليون مستخدم.