المبعوث الأمريكي الخاص للسودان يتحدث عن “أمراء الحرب” ودور “فلول النظام” القديم بالأزمة في البلاد (فيديو)

قال المبعوث الأمريكي للسودان توم بيرييلو إنهم نجحوا مؤخرًا في فتح معبرين لتوصيل المساعدات الغذائية والدوائية للسودانيين، من بورتسودان إلى الغرب عبر ولاية سنار في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.

وفي حديثه لقناة الجزيرة مباشر، أكد بيرييلو أنهم حققوا نجاحات في ظل وجود 20 مليون شخص لا يملكون إمكانية الوصول إلى الطعام والدواء ويعانون من المجاعة، معتبرًا العمل على وقف الأعمال التي وصفها بـ”العدائية” إنجازات كبيرة لصالح الشعب السوداني، مؤكدًا الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية، ووقف ما وصفه بـ”العنف” في البلاد.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الكثير من السودانيين يدعمون مباحثات جنيف، كما يدعمون وقف العمليات القتالية، مضيفًا أن هناك أطرافًا سياسية وصفها بـ”السلبية” تسعى للسلطة وتخريب جهود السلام واستمرار الحرب، منوهًا لمن سماهم “أمراء حرب” الذين يتكسبون منها.

ولفت بيرييلو إلى أنهم نجحوا في تحريك مسار الدبلوماسية والتخفيف من معاناة الشعب السوداني، متهمًا من سماهم بـ”فلول النظام القديم” بأنهم لا يريدون تقدمًا في السودان، ولكنهم مع ذلك مستمرون في جهود مع من سماهم “الشركاء” لوقف الحرب، وإسكات صوت السلاح.

وأفاد المبعوث الأمريكي أنهم يسعون لصياغة اتفاق يحمي الأرواح في السودان، منوهًا إلى أنهم لم يصلوا إلى ذلك حتى الآن بالمفاوضات.

وأكد بيرييلو للجزيرة مباشر، أن السودان يحظى بأولوية لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكين، وأنهم يعملون بالشراكة مع المملكة العربية السعودية من خلال مفاوضات جدة، وكذلك في مصر لمد جهود الوساطة ووقف الحرب.

وأكد رفض ما وصفها بـ”الانتهاكات” التي مارستها قوات الدعم السريع، مؤكدًا كذلك أن واشنطن لا تغض الطرف عن أي جرائم تحدث، وأنها شددت على ضرورة التزام طرفي النزاع في السودان بالاتفاقات التي تم التوصل إليها.