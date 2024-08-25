بعد هجوم حزب الله.. اشتعال النيران شمالي إسرائيل والشرطة تخلي شواطئ حيفا وطبريا (فيديو)

أدى إطلاق حزب الله اللبناني وابلًا من الصواريخ باتجاه شمالي إسرائيل، صباح اليوم الأحد، إلى اتخاذ الاحتلال إجراءات احترازية لمواجهة التصعيد في الشمال.

وأظهرت مشاهد متداولة لحظة طلب الشرطة من الموجودين على شاطئ طبريا إخلاءه جراء تصاعد التوترات شمالي إسرائيل، كما أخلت الشرطة شاطئ حيفا وأغلقته للسبب ذاته.

واندلعت حرائق في مناطق مختلفة بشمالي إسرائيل جراء الصواريخ، حيث اندلعت النيران في أحد شوارع الجولان المحتل، وفي محطة لتوليد الطاقة الشمسية.

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية مشاهد قالت إنها لمنزل في عكا تضرر من صواريخ ومسيّرات حزب الله.

كما أظهرت مشاهد، نشرتها القناة الإسرائيلية، لحظة سقوط أحد الصواريخ في بحر نهاريا بالقرب من أحد الزوارق.

وشن حزب الله، صباح الأحد، هجومًا واسعًا على إسرائيل، وأطلق أكثر من 320 صاروخًا، قال إنه استهدف بها مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال تل أبيب للقيادي في الحزب فؤاد شكر، نهاية يوليو/تموز الماضي.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال شن ضربات استباقية على حزب الله من أجل إحباط الهجوم، وقام بأكثر من 40 غارة استهدفت مناطق بجنوبي لبنان في أعنف هجوم منذ بدء المواجهات في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لكن حزب الله نفى تضرر هجومه على إسرائيل، مؤكدًا “إتمام ونجاح” المرحلة الأولى من الرد، واصفًا تصريحات الاحتلال بشأن تعطيل الهجوم بأنها “ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان”.