حزب الله يرد على اغتيال فؤاد شكر ويطلق 320 صاروخا على إسرائيل كـ”مرحلة أولى”

شن حزب الله اللبناني هجومًا واسعًا على إسرائيل كـ”مرحلة أولى” للرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر، وأطلق صباح اليوم الأحد وابلًا من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقال الحزب في بيان “بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل” من الرد على اغتيال شكر.

وأضاف “المرحلة الأولى كانت مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلًا لعبور المسيّرات الهجومية باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان الإسرائيلي، وقد عبرت المسيّرات بحمد الله كما هو مقرر”. وتابع “عدد صواريخ الكاتيوشا التي أُطلِقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخًا باتجاه مواقع العدو”.

وأشار الحزب في بيانه إلى استهداف 11 موقعًا عسكريًّا إسرائيليًّا هي: قواعد ميرون، وزعتون، والسهل، ونفح، ويردن، وعين زي تيم، وثكنات كيلع، ويو أف، وراموت نفتالي، ومربضي نافي زيف، والزاعورة، وجميعها في شمالي إسرائيل.

وفجر الأحد، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات استهدفت مناطق بجنوبي لبنان في أعنف هجوم منذ بدء المواجهات في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ضربات استباقية

وادعى جيش الاحتلال تنفيذه ضربات استباقية على لبنان من أجل “إحباط تهديد وشيك يستهدف مواطني إسرائيل”.

وقال “أغارت نحو 100 طائرة حربية لسلاح الجو، ودمرت آلاف منصات إطلاق قذائف صاروخية لحزب الله، ومعظمها كانت موجهة نحو شمالي البلاد وبعضها أيضًا إلى وسط البلاد”.

ونفى حزب الله في بيان لاحق الادعاءات الإسرائيلية، وقال “تم إطلاق جميع المسيّرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها، ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأُنجزت بحمد الله تعالى”.

وأضاف “ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان، وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله ‏حسن نصر الله يُحدَّد لاحقًا هذا اليوم”.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل لبناني وإصابة آخرين جراء سلسلة الغارات الإسرائيلية التي شنها على جنوبي لبنان صباح اليوم الأحد.

ومنذ الثامن من أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.