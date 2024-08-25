حماس والجهاد تباركان رد حزب الله على إسرائيل

أعلن عدد من حركات المقاومة الفلسطينية دعمها وتأييدها ومباركتها لرد حزب الله اللبناني على اغتيال إسرائيل للقيادي بالحزب فؤاد شكر.

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان بما وصفته “الرد النوعي والكبير الذي نفذه مجاهدو حزب الله صباح اليوم ضد عدة أهداف حيوية واستراتيجية في عمق الكيان الصهيوني، ردا على جريمة اغتيال الاحتلال الصهيوني القائد الجهادي الكبير السيّد فؤاد شكر رحمه ‏الله، وعلى جرائمه وعدوانه المتواصل في قطاع غزة ولبنان”.

وأضاف البيان “نؤكد أن هذا الرد القوي والمركّز، الذي ضرب عمق الكيان الصهيوني يُعَد صفعة في وجه حكومة الاحتلال الفاشية، ورسالة بأن إرهابها وإجرامها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني لن يمر دون رد، ولن يحقق لها أهدافها ومخططاتها العدوانية”.

وأدانت حركة حماس “تصعيد الاحتلال الصهيوني عدوانه الغاشم على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ومواصلة قصفه الوحشي والإجرامي ضد الأراضي والمدنيين في لبنان، ونَعُده انتهاكا صارخا لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتماديا صهيونيا يكشف مجددا أنه كيان مارق يشكّل خطرا حقيقيا على المنطقة، ويهدد الأمن والاستقرار الدوليَّين”.

وحمَّل بيان حماس الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعياته، باعتبارها داعمة وشريكة لهذا الكيان الصهيوني في عدوانه وإجرامه المستمر في فلسطين ولبنان واليمن والعراق.

تصريح حركة الجهاد

كما أصدرت حركة الجهاد الإسلامي تصريحا حول رد حزب الله اللبناني، جاء فيه “نبارك للإخوة في حزب الله الهجوم الذي شنه في عمق الكيان الغاصب، ونجاحه في توجيه ضربات جريئة وشجاعة، تأكيدا لثباته في مواقفه والإيفاء بوعده”.

وأضافت الحركة “أكدت هذه الضربات أن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يرتدع إلا أمام ضربات المقاومة والمجاهدين”.

بيان المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين

وهنأت لجان المقاومة في فلسطين، حزب الله، في بيان، مؤكدة أن “الردود النوعية التي نفذتها المقاومة الإسلامية تثبت أن حزب الله يمتلك القدرة على اختراق العمق الصهيوني، وتكشف عن انهيار منظومة الردع والدفاع الصهيونية، وأن الجيش الصهيوني مهما فعل فلن يستطيع توفير الأمن لكيانه الهش”.

وأضاف البيان “الرد القوي للمقاومة الإسلامية في لبنان يؤكد أن كل الحشود الأمريكية والغربية لا تمتلك القدرة على حماية الكيان الصهيوني من ضربات وردود المقاومة”.

رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر

كان حزب الله اللبناني قد أعلن، اليوم الأحد، أنه شن هجوما واسعا تخلله إطلاق عدد كبير من المسيّرات وأكثر من “320 صاروخ” كاتيوشا على مواقع وثكنات في شمالي إسرائيل، في إطار رده على اغتيال قائد عملياته في جنوبي لبنان فؤاد شكر بغارة اسرائيلية في 30 يوليو/تموز.

وأعلن الحزب “الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل، وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيّرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان”.

وقال إنه “بالتزامن” مع ذلك، استهدف مقاتلوه “عددا من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمالي فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ”، معلنا أن “العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء”.