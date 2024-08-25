شاهد: أول تعليق من نتنياهو على هجوم حزب الله على إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الجيش دمر آلاف الصواريخ التي كانت موجهة إلى شمالي إسرائيل، ويعمل بقوة كبيرة لإزالة التهديدات عبر الدفاع والهجوم.

وأضاف “رصدنا هذا الصباح استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل، وبالتشاور مع وزير الدفاع (يوآف غالانت) ورئيس الأركان (هرتسي هاليفي)، أصدرنا تعليمات بالتحرك بشكل استباقي لإزالة التهديد”.

جاءت تصريحات نتنياهو في مستهل اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (كابينت) داخل المقر المحصن تحت الأرض في تل أبيب.

وقال نتنياهو “نحن مصرون على فعل كل ما بوسعنا لحماية بلدنا وإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، والتمسك بقاعدة كل من يؤذينا سنؤذيه”. ودعا نتنياهو الإسرائيليين إلى الالتزام بتوجيهات الجبهة الداخلية.

هجوم بـ6000 صاروخ

وزعمت إسرائيل أن حزب الله اللبناني خطط لهجوم بـ6000 صاروخ ومسيّرة على شمالي ووسط إسرائيل، مما دفعها إلى بدء هجوم ضد لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية “الجيش يقدّر أن الغارات الجوية ضد لبنان منعت إطلاق نحو 6000 صاروخ وطائرة مسيّرة على الأراضي الإسرائيلية”، على حد قولها.

وفجر اليوم الأحد، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 40 غارة استهدفت مناطق بجنوبي لبنان في أعنف هجوم منذ بدء المواجهات في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بينما أعلن حزب الله اللبناني إطلاق 320 صاروخا باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال تل أبيب للقيادي فيه فؤاد شكر، نهاية يوليو/تموز الماضي.

ومنذ الثامن من أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.