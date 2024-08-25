شاهد: القسام تقصف تل أبيب بصاروخ مقادمة (إم 90) وصفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنها قصفت مدينة تل أبيب “بصاروخ من طراز مقادمة (إم 90) ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين وتهجير شعبنا”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إطلاق صفارات الإنذار في مدينة “ريشون لتسيون”، جنوبي تل أبيب، مساء الأحد.

وقال الجيش في بيان إنه “تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من جنوب قطاع غزة”، مشيرًا إلى أنها “سقطت في منطقة مفتوحة”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه لأول مرة منذ 7 أشهر، يتم إطلاق صاروخ من خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مضيفة أن الصاروخ “سقط في ريشون لتسيون”.

وأعلنت كتائب القسام في 13 أغسطس/آب الجاري أنها قصفت مدينة تل أبيب وضواحيها “بصاروخين من طراز (M90) ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا”.

ويتراوح مدى صاروخ “M90” أو “مقادمة 90″، بين 200 إلى 250 كيلو مترًا، وأطلق عليه مقادمة نسبة إلى إبراهيم المقادمة، أحد قادة “حماس” ومن مؤسسي كتائب القسام، الذي اغتالته إسرائيل في 2003، وتم الإعلان عن الصاروخ في العام نفسه.

وبوقت سابق الأحد، بثت “القسام” مقطعًا مصورًا لقنص جندي في حي تل الهوى بالمدينة.

كما أعلنت “القسام” أن مقاتليها تمكنوا “خلال كمين محكم جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.. من تفجير حقل ألغام مُعد مسبقًا في قوة صهيونية مدرعة”، مضيفة أنه تم رصد “هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى”.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل أكثر من 700 ضابط وجندي في المعارك في قطاع غزة منذ بدء الحرب التي يشنها على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.