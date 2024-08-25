شاهد: القسام تقنص جنديا إسرائيليا وتفجر حقل ألغام بقوة مدرعة في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، قتل وإصابة جنود إسرائيليين بتفجير حقل ألغام في قوة مدرعة من جيش الاحتلال، وعملية قنص جنوب مدينة غزة.

وفي تدوينة لها، اليوم الأحد، عبر منصة “تلغرام”، بثت “القسام” مقطعًا مصورًا لعملية قنص جندي إسرائيلي في حي تل الهوى بالمدينة.

وذكرت “القسام” أن مقاتليها تمكنوا من “قنص جندي صهيوني في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة”.

ويظهر في المقطع إصابة الجندي بشكل واضح، وفرار زملائه من الجنود بعدها.

وفي بيان منفصل، قالت “القسام” إن مقاتليها تمكنوا “خلال كمين محكم جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.. من تفجير حقل ألغام مُعد مسبقًا في قوة صهيونية مدرعة”، وأضافت أنه تم رصد “هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء القتلى والجرحى”.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل نحو 700 ضابط وجندي في المعارك في قطاع غزة منذ بدء الحرب التي يشنها على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.