شاهد: حزب الله ينشر صورا لمواقع عسكرية إسرائيلية استهدفها اليوم

نشر حزب الله اللبناني صورًا لمواقع القواعد والثكنات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفها، اليوم الأحد، في إطار الرد على اغتيال القيادي بالحزب فؤاد شكر.

وأفاد حزب الله في بيان نشره على قناته بمنصة تلغرام بانتهاء المرحلة الأولى من رده على اغتيال القيادي شكر، باستهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلًا لعبور المسيّرات الهجومية باتجاه ‏أهدافها ‏في العمق الإسرائيلي.

وأشار الحزب إلى أن عدد صواريخ الكاتيوشا التي أُطلِقت حتى الآن تجاوز 320 صاروخًا باتجاه مواقع جيش الاحتلال، واستهدفت 11 موقعًا، منها قاعدة ميرون، ومربض نافي زيف، وقاعدة زعتون، ومرابض الزاعورة، وقاعدة السهل، وثكنة كيلع، وثكنة يوأف، وقاعدة نفح، وقاعدة يردن في الجولان السوري المحتل، إضافة إلى قاعدة عين زي تيم وثكنة راموت نفتالي.

كانت إسرائيل قد اغتالت فؤاد شكر في 30 من يونيو/حزيران الماضي، ردًّا على ما قالت إنه استهداف حزب الله للجولان المحتل وسقوط قتلي بين أطفال إحدى المدارس، رغم نفي حزب الله قيامه بهذا الهجوم.