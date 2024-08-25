شركات طيران أجنبية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الوضع الأمني

قررت 10 شركات طيران أجنبية، اليوم الأحد، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، عقب الهجوم الذي شنه حزب الله اللبناني في وقت مبكر اليوم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “ألغت 10 شركات طيران أجنبية عملياتها في إسرائيل، من بينها الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا (شركة طيران هولندية منخفضة التكلفة)”.

كما ألغت شركات أخرى رحلاتها، من بينها ويز إير (الهنغارية) وكورندون (مقرها مطار مالطا الدولي)، والخطوط الجوية الإثيوبية، وخطوط إيجة الجوية (اليونانية) ويونيفرسال (اليونانية)، وغيرها.

وأشارت الهيئة إلى إلغاء 52 رحلة جوية بالكامل، وتأجيل وتأخير مئات الرحلات الأخرى، إضافة إلى عشرات الرحلات التي أُلغيت في الأسابيع الأخيرة.

ووفق الهيئة، فإن الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) التي ألغت رحلاتها من باريس إلى تل أبيب والعكس، كانت واحدة من شركات الطيران الأجنبية الكبرى القليلة التي لا تزال تعمل في إسرائيل.

وأظهرت مشاهد متداولة تكدس المسافرين بسبب تأجيل وإلغاء الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الإسرائيلي.

تكدس المسافرين بسبب تأجيل وإلغاء الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الإسرائيلي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/i9o0FFAVQa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 25, 2024

هجوم حزب الله

ومنذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، ألغت 20 شركة طيران دولية رحلاتها إلى إسرائيل، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة بالمنطقة.

وتعهدت كل من إيران وحزب الله برد “قوي وفعال” على اغتيال القيادي العسكري البارز بحزب الله فؤاد شكر عبر غارة جوية على بيروت في 30 يوليو/تموز، واغتيال رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية في طهران.

وأعلن حزب الله، صباح اليوم، إطلاق 320 صاروخا باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال فؤاد شكر، في المقابل شن جيش الاحتلال 40 غارة جوية استهدفت مناطق عدة بجنوبي لبنان.