مصرع 13 شخصا وفقدان 14 في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة اليمن

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد أثر 14 في حادث غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن هذا الأسبوع، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد.

وقالت المنظمة “لقي 13 شخصا مصرعهم وما زال 14 آخرون في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية يوم الثلاثاء”.

وأشارت إلى أن المركب الذي انطلق من جيبوتي، كان على متنه 25 مهاجرا إثيوبيا وشخصان يمنيان.

وأوضحت المنظمة الدولية أن “من بين الضحايا 11 رجلا وامرأتين، ولا تزال عمليات البحث جارية على أمل العثور على المهاجرين المفقودين المتبقين وكذلك القبطان اليمني ومساعده”، مشيرة إلى أن “سبب غرق القارب ما زال غير واضح في هذه المرحلة”.

وقال مات هابر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة في اليمن “تمثل هذه المأساة الأخيرة تذكيرا صارخا بالأخطار التي تواجه المهاجرين على هذا الطريق”.

97200 مهاجر إلى اليمن

يخوض عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة كل عام رحلة محفوفة بالأخطار في “الطريق الشرقي” عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، هربا من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، أو سعيا لفرص اقتصادية أفضل.

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 97200 مهاجر إلى اليمن في 2023، وهو ما يتجاوز عدد العام السابق. ووقعت حوادث غرق أخرى قبالة سواحل اليمن في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وغالبا ما يواجه هؤلاء المهاجرون الذين يصلون بنجاح إلى اليمن المزيد من الأخطار التي تهدد سلامتهم الشخصية، ذلك أن الدولة الأفقر في شبه الجزيرة العربية غارقة في حرب أهلية منذ نحو عقد من الزمن.

ويحاول العديد من هؤلاء الوصول إلى السعودية ودول الخليج الأخرى حيث يمكنهم العمل كعمال “مياومين” أو في المنازل.