“مضلش حدا ألعب معه”.. طفلة فلسطينية تروي مأساتها بعد استشهاد 35 فردًا من أسرتها (فيديو)

فقدت الطفلة الفلسطينية ميرا عكاشة، 35 من أفراد أسرتها في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وروت الطفلة ميرا، في مقطع “فيديو” التقطه المصور محمد حمدونة، وأرسله لقناة الجزيرة مباشر، تفاصيل الواقعة، وشعورها بفقدان جميع أفراد أسرتها.

وقالت الطفلة إنها كانت تلعب رفقة إخوتها حينما طلبت منها جدتها إعطاء شيء لخالتها، وبعد خروجها من المنزل مباشرة قصفت إسرائيل المنزل واستشهد جميع أفراد الأسرة.

”مضلش حدا ألعب معاه“

فقدت 35 شخصًا من عائلتها.. الطفلة ميرا عكاشة الناجية الوحيدة من قـ.ـصف إسرائيلي استهدف مخيم #جباليا pic.twitter.com/QlZ6VWFRId — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2024

وأضافت “إجا صاروخ علينا، أمي وأبويا استشهدوا وإخواتي كلهم، مضلش حدا منهم، لقيت حالي في المستشفى مضلش حدا ألعب معه”.

وعن أحلامها عندما تكبر وأمنياتها في الوقت الحالي، قالت إنها تريد أن تصبح طبيبة، وأن تنتهي الحرب، وقالت بأسى “نفسي أروح عند ماما وإخواتي وألعب معاهم، كان عند أختي دبدوب كلنا نلعب بيه”.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر حتى اليوم الأحد، عن استشهاد 40 ألفًا و405 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 93 ألفًا، فى غارات واعتداءات من بينها مجازر ارتكبت بحق عائلات بأكملها، منها من مات أبناؤها جميعا ومنها من نجا فرد واحد فقط من الأسرة.