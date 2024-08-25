منظمة الصحة العالمية: 15 ألف طفل في غزة يعانون سوء التغذية

قالت منظمة الصحة العالمية إن آلاف الأطفال في قطاع غزة يعانون خطر سوء التغذية الحاد، بعد الكشف عن إصابة حوالي 15 ألف طفل بسوء التغذية.

وأوضحت المنظمة في بيان، مساء أمس السبت، أن من بين هؤلاء 3288 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد، وذلك بعد فحص نحو 240 ألف طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي.

وأشارت المنظمة إلى أنها تدعم 4 مرافق تعمل في مجال علاج سوء التغذية، ومنها مركز في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع.

Despite his mother’s best efforts, Saddalha is dangerously underweight in Gaza. He has been urgently referred to a UNICEF-supported treatment centre. Along with life-saving supplies and services, he needs a ceasefire now. pic.twitter.com/JI2ZRbjDrf — UNICEF (@UNICEF) August 23, 2024

وقال مصدر طبي في مستشفى كمال عدوان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) “إننا ولغاية اللحظة أحصينا ما يقارب 5 آلاف طفل، حيث تنطبق على ثلث الحالات أعراض سوء التغذية”.

وأشار إلى أن 25% من هذه الحالات لم تخضع لعلاج مكثف لتصنيفها بأنها “سوء تغذية مع مضاعفات”، مضيفًا “توافد الحالات مع مضاعفاتها يعني أن هذه محطة ما قبل الموت”.

وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من انتشار المجاعة في غزة، وأكد برنامج الأغذية العالمي أن نصف مليون شخص في القطاع يواجهون “مستويات كارثية من الجوع”.

وأدى احتلال إسرائيل لمعبر رفح الحدودي مع مصر، في 7 من مايو/أيار الماضي، إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، وسط مطالبات محلية ودولية بفتح المعبر وتراجع قوات الاحتلال منه.