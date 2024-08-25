نصر الله يكشف تفاصيل هجوم “حزب الله” على إسرائيل وأسباب تأخر الرد على اغتيال فؤاد شكر (فيديو)

كشف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تفاصيل الهجوم الذي شنه حزب الله على مواقع إسرائيلية، اليوم الأحد، مشيراً إلى الأسباب التي أدت إلى تأخير العملية التي جاءت رداً على اغتيال القيادي بالحزب فؤاد شكر.

وأوضح نصر الله في كلمة متلفزة أن الهجوم استهدف ثكنات ومراكز قيادة للجيش الإسرائيلي “وتم تنفيذه بدقة عالية”.

وأشار نصر الله إلى أن التحضيرات للعملية استغرقت وقتاً طويلاً لضمان نجاحها وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، موضحاً أن تأخير التنفيذ يعود إلى “اعتبارات أمنية ولوجستية معقدة”.

وقال إنه “إذا كانت نتيجة هجوم اليوم على إسرائيل مرضية فسنعتبر أن عملية الرد على اغتيال فؤاد شكر قد تمت وإلا سنحتفظ بحق الرد لوقت آخر”.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ضرب لبنان قبل 30 دقيقة من عمليتنا لكن “العدوان لم يترك أي أثر على عمليتنا اليوم”.

وختم نصر الله حديثه بالتأكيد على أن حزب الله سيستمر في مقاومة الاحتلال حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة، مؤكداً على التزام الحزب بخدمة قضايا الأمة والدفاع عن حقوقها.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة نصر الله: