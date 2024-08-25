وفد إسرائيلي يغادر إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

يغادر وفد إسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، لبحث اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله “يغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض لصفقة الرهائن، اليوم الأحد، متوجها إلى القاهرة”.

وأضافت أنه على الرغم من التصعيد على الجبهة اللبنانية فإن الوفد المفاوض سيغادر كما هو مخطط له إلى القاهرة، ويضم رئيس الموساد دافيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومسؤول ملف المفقودين بالجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.

من جهته، أشار موقع واللا الإخباري الإسرائيلي إلى أن بارنياع سيشارك في لقاء رباعي يضم رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

إصرار على محور فيلادلفيا

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، والتمسك باستمرار السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، مما يقلل فرص نجاح مفاوضات الهدنة المستأنفة في القاهرة.

في المقابل، تصر حماس على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي كاملا من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

واستضافت الدوحة، في 15 و16 من أغسطس/آب الجاري، جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وفي ختامها أعلن الوسطاء تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحماس.

ورأت حماس أن المقترح الأمريكي يستجيب لشروط نتنياهو، خاصة رفضه وقفا دائما لإطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال ممر نتساريم ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا، كما يضع شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى، ويتراجع عن بنود أخرى.