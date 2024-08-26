أبرز المواجهات بين حزب الله وإسرائيل منذ حرب 2006

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية اللبنانية، الاثنين، تراجعا لافتا في الاشتباكات حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا محدودا على بلدات جنوبي لبنان، بينما أعلن حزب الله شن هجوم وحيد على موقع عسكري إسرائيلي.

يأتي ذلك غداة إطلاق حزب الله نحو 320 صاروخا باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن ما سمّاها “المرحلة الأولى من الرد على اغتيال تل أبيب للقيادي فؤاد شكر” في أواخر يوليو/تموز الماضي، بينما استبقت طائرات حربية إسرائيلية هذا الهجوم وشنت أكثر من 40 غارة على عشرات القرى والبلدات أسفرت عن 3 شهداء.

فيما يلي أبرز المواجهات بين حزب الله وإسرائيل منذ حرب عام 2006

البداية كانت مع حرب يوليو/تموز – أغسطس/آب 2006 التي أشعل فتيلها خطف مقاتلين في حزب الله لجنديين إسرائيليين عند الحدود الجنوبية، والتي أوقعت أكثر من 1200 شهيد في لبنان غالبيتهم من المدنيين، و160 قتيلا في إسرائيل غالبيتهم من العسكريين.

في 17 من يونيو/حزيران 2007، سقط صاروخان على كريات شمونة، على بُعد 10 كيلومترات من الحدود اللبنانية، مما أدى إلى أضرار طفيفة. ونفى حزب الله مسؤوليته.

في الثالث من أغسطس 2010، استشهد 3 لبنانيين وقُتل عسكري إسرائيلي خلال اشتباكات في بلدة العديسة الحدودية، بعد أن حاول جنود إسرائيليون اقتلاع شجرة.

في أغسطس 2013، أصيب 4 جنود إسرائيليين جراء انفجارات أعلن حزب الله مسؤوليته عنها، خلال توغل لمسافة 400 متر في لبنان.

في 26 من فبراير/شباط 2014، أعلن حزب الله أن طائرات إسرائيلية قصفت “موقعا لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية” في سهل البقاع شرقي لبنان.

في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، قصفت المدفعية الإسرائيلية موقعين لحزب الله جنوبي لبنان، ردا على هجوم تبناه الحزب وأدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة في مزارع شبعا (الأراضي التي تحتلها إسرائيل عند الحدود المشتركة مع سوريا ولبنان).

في 28 من يناير/كانون الثاني 2015، قُتل جنديان إسرائيليان في كمين نصبه “حزب الله” في منطقة مزارع شبعا. وأعلن الحزب أنه نفذ الهجوم ردا على غارة في 18 من الشهر نفسه، نُسبت إلى إسرائيل على الشطر الخاضع لسيطرة سوريا في الجولان، وأسفرت عن استشهاد 6 من مقاتلي حزب الله على الأقل وجنرال إيراني. وردا على ذلك، قصفت الدبابات والمدفعية الإسرائيلية قرى عدة في جنوبي لبنان.

في 25 من أغسطس 2019، ضربت مسيَّرتان محمَّلتان بالمتفجرات الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أوقع خسائر مادية وفق حزب الله الذي اتهم إسرائيل بتنفيذ الضربة، وأتت الواقعة غداة غارة إسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل فردين في حزب الله.

في الأول من سبتمبر/أيلول 2019، تبادل حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صواريخ عند الحدود.

في الرابع من أغسطس 2021، سقط صاروخان أُطلِقا من لبنان في إسرائيل التي ردت بشن ضربات في جنوبي لبنان، وبعدها بيومين أطلق حزب الله أكثر من 10 صواريخ باتجاه إسرائيل التي ردت بطلقات مدفعية.

بداية الحرب الإسرائيلية على غزة

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إثر هجوم كتائب القسام في السابع من أكتوبر 2023 على القواعد العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، يتبادل حزب الله وجيش الاحتلال الغارات والقصف الصاروخي وبالمسيَّرات على جانبي الحدود على نحو شبه يومي.

في 13 من أكتوبر 2023، استشهد صحفي في وكالة رويترز وأصيب 6 صحفيين آخرين في وكالة الصحافة الفرنسية ورويترز وقناة الجزيرة بجروح في جنوبي لبنان بقذيفة دبابة إسرائيلية.

في الثاني من يناير 2024، استشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت في غارة جوية نُسبت إلى إسرائيل.

في 26 من فبراير، استهدفت ضربات إسرائيلية حزب الله في سهل البقاع شرقي لبنان.

بين يناير ويوليو من هذا العام، استشهد 3 من كبار القادة العسكريين لحزب الله بضربات إسرائيلية في جنوبي لبنان. ورد حزب الله بإطلاق وابل من الصواريخ على شمال إسرائيل.

في 27 من يوليو الماضي، قُتل 12 شخصا بسقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل الجزء الأكبر منها. ونفى حزب الله مسؤوليته.

في 30 من يوليو، أعلنت إسرائيل قتل القائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر قرب بيروت.

في 21 من أغسطس الجاري، أدت غارة اسرائيلية على صيدا بجنوبي لبنان إلى استشهاد خليل المقدح أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح.

هجوم حزب الله ردا على اغتيال فؤاد شكر

في 25 من أغسطس الجاري، أعلن حزب الله شن هجوم واسع تخلله إطلاق عدد كبير من المسيَّرات وأكثر من “320 صاروخ” كاتيوشا على مواقع وثكنات في شمالي إسرائيل، ردا على مقتل شكر. وقال في بيان إن عمليته العسكرية “لهذا اليوم” ضد مواقع وثكنات عسكرية اسرائيلية “قد تمّت وأُنجزت”.

وقبل ذلك، أعلنت اسرائيل شن غارات جوية على جنوبي لبنان، معلنة أن “نحو 100 طائرة حربية” استهدفت و”دمّرت آلاف المنصات التابعة لحزب الله”، ووصفت العملية بانها “استباقية”.

ومنذ بدء الاشتباكات بين الحزب وجيش الاحتلال في الثامن من أكتوبر الماضي، استشهد 604 أشخاص في لبنان بينهم 393 من مقاتلي حزب الله على الأقل و131 مدنيا، استنادا الى السلطات اللبنانية وبيانات حزب الله.

وأعلنت سلطات الاحتلال مقتل 24 عسكريا و26 مدنيا على الأقل، بينهم 12 في الجولان السوري المحتل.