أول تعليق من “تلغرام” بعد اعتقال مؤسسه بافل دوروف في فرنسا

قالت شركة “تلغرام” إن الاتهامات الموجهة إلى مؤسسه بافل دوروف، المحتجز في فرنسا “عبثية”.

وأكدت الشركة المالكة لتطبيق التراسل المعروف بالاسم نفسه، في بيان أن دوروف ليس لديه ما يخفيه، وأنه من العبث تحميله مسؤولية إساءة استخدام المنصة.

وأضاف البيان أن “تلغرام”، “يلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية. والإشراف على المحتوى يتماشى مع معايير الصناعة ويتحسن باستمرار”.

وتابع البيان: “ليس لدى الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام بافيل دوروف ما يخفيه وهو يسافر كثيرًا في أوروبا، ومن العبث أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤولان عن إساءة استخدام تلك المنصة”.

وقال البيان: “نحن ننتظر حلًا سريعًا لهذا الموقف”.

ومدّدت السلطات الفرنسية، مساء الأحد، اعتقال مؤسس تطبيق “تلغرام” بافيل دوروف، غداة اعتقاله في مطار لوبورجيه قرب العاصمة باريس بموجب مذكرة بحث أصدرها محقّقون فرنسيون على خلفية انتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق المراسلة المشفّرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر “قريب من التحقيق” أن دوروف يمكن أن يبقى معتقلًا لمدة أقصاها 96 ساعة، وقد يُطلق سراحه أو قد يمثل أمام قاضي التحقيق المكلّف بالنظر في القضية.

وتم تأسيس “تلغرام” عام 2013، وهو أحد أكثر تطبيقات المراسلة شعبية على مستوى العالم بعد “واتساب” و”ويتشات” و”فيسبوك ماسنجر”.

ويُقدَّر عدد مستخدميه بنحو 1.562 مليار مستخدم، ونحو 800 مليون مستخدم نشط شهريًا في عام 2024، ويبلغ عدد المستخدمين النشطين للتطبيق يوميًا نحو 196 مليون مستخدم.