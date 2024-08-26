اصطدام طائرة مسيّرة ببرج سكني في ساراتوف جنوب شرقي روسيا (فيديو)

أظهر مقطع مصور تداولته منصات التواصل اصطدام طائرة مسيّرة بمبنى سكني شاهق في مدينة ساراتوف الروسية فألحقت أضرارا به.

وأظهر مقطع نشرته قناة شوت الإخبارية الروسية على تلغرام المبنى وقد لحقت به أضرار. وأضافت القناة أن أضرارا لحقت أيضا بالطابق العلوي من مبنى سكني في مدينة إنجلز.

وقال حاكم المنطقة رومان باسورجين على تلغرام إن مجمعا سكنيا في مدينة ساراتوف تضرر جراء الحطام المتساقط من طائرات مسيّرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وأضاف “نقلت امرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة. الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ حياتها”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيّرة فوق ساراتوف، التي تبعد نحو 900 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا.

وكان باسورجين قد قال في وقت سابق إنه تم نشر خدمات الطوارئ في الأماكن المتضررة في ساراتوف وإنجلز، وهما مدينتان رئيسيتان في المنطقة التي تبعد مئات الكيلومترات جنوب شرقي العاصمة موسكو.

ولدى روسيا قاعدة عسكرية استراتيجية في إنجلز تضم أسرابا من القاذفات، وهاجمت كييف القاعدة مرات عدة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وقال مسؤولون روس إن مطار ساراتوف الإقليمي في روسيا ألغى القيود التي فُرضت على الرحلات الجوية اليوم الاثنين بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة ألحق أضرارا بمنازل وتسبب في إصابة امرأة.