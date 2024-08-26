الحكم بتغريم رئيسة بلدية إسبانية بسبب إساءتها للمسلمين

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن حكومة “إقليم كاتالونيا” فرضت غرامة مالية على رئيسة بلدية بالإقليم بعد تصريحاتها المعادية تجاه المسلمين.

وفرضت حكومة “كاتالونيا” ذاتية الحكم شرقي إسبانيا غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو (11100 دولار) على سيلفيا أويرولز رئيسة بلدية ريبول في غيرونا بكتالونيا بعد توجيه إهانات للمسلمين في برنامج تلفزيوني.

وفُرضت الغرامة على سيلفيا وفقا لقانون يهدف إلى مكافحة الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب في إقليم كاتالونيا.

وكانت سيلفيا قالت في تصريح لقناة 8TV التلفزيونية – توقفت عن البث في عام 2022- إن المسلمين الذين يعيشون في الإقليم يشكلون تهديدا للهوية الكاتالونية.

وانتقدت سيلفيا، وصول الهجرة الضخمة إلى إسبانيا وتحديداً المسلمين، حيث ربطتهم بممارسات مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري.

وفي بيان لها عبر حسابها على منصة (إكس)، اعتبرت سيلفيا أن فرض الغرامة عليها اعتداء على حرية التعبير.

وقالت في تدوينتها: “وزارة المساواة والنسوية في حكومة كاتالونيا ترفض الاستئناف الأخير وتؤكد الغرامة التي قدرها 10,001 يورو بسبب تصريحي بأن الإسلام غير متوافق مع القيم الغربية”.

وأضافت “الرقابة الحالية والملاحقة الأيديولوجية تثير الرعب”.

La conselleria d'igualtat i feminismes de la Generalitat desestima el darrer recurs i em confirma la sanció de 10.001 euros per haver dit que l'islam és incompatible amb els valors occidentals. La censura i la persecució ideològica actuals, esgarrifen… — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) August 22, 2024

ومن المعروف أن سيلفيا عضو في حزب “أليانكا كاتالانا” القومي اليميني المتطرف في البرلمان المحلي لكاتالونيا.

ووفقا للسجلات الرسمية، يقطن ما يقرب من 700 ألف مسلم في إقليم كاتالونيا، المنطقة التي يعيش فيها أكبر عدد من المسلمين في إسبانيا.